В демоверсии Stellar Blade обнаружили локацию с новыми врагами и персонажами, получить к ней доступ может каждый

Пробная версия корейского экшена Stellar Blade стала отдельной сенсацией на PlayStation. Количество игроков в демке обгоняет многие другие популярные релизы 2024 года, при этом пользователи тратят немыслимое количество часов на её изучение. Как оказалось, это не связано с привлекательной главной героиней и её откровенными костюмами. В демоверсии Stellar Blade есть скрытый контент на несколько дополнительных часов. Энтузиастам удалось найти простой способ разблокировать дополнительный контент в этой версии игры, который может повторить каждый.
Видеогайд, как попасть в секретную область в демоверсии Stellar Blade
Скрытую локацию в демоверсии Stellar Blade первым обнаружил пользователь под ником ILLUMINAT3D. С помощью ошибки ему удалось проникнуть в следующую область Ейдос 7, которая по сюжету является заблокированной для посещения. Чтобы попасть в новую локацию, игрокам нужно изучить сканер через автомат с навыками. После этого нужно выбрать любого противника и заманить его к зданию с автоматом навыков, ближе к лестнице. Наконец, нужно просто дождаться специальной атаки противника и применить навык скана, чтобы телепортироваться за стену.
Обзор секретной локации:
На удивление секретная локация в демке оказалась очень большой. Если воспользоваться этой ошибкой, вы можете встретить новых врагов, исследовать дополнительные зоны и даже увидеть часть сюжета из полной версии Stellar Blade.
Через десятки часов ползания по одной и той же лестнице в самом начале игры и разглядывания ягодиц героини... игроки наконец-то поднялись на эту лесенку и увидели первых мобов и первые стартовые бои.
ПС: :crazy:
Чего только не сделаешь ради пиара. Остается надеется что кроме пятой точки в игре будет что-то еще красиво сделанным.