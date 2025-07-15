Криптомошенники взломали официальные соцсети Stellar Blade

Официальный аккаунт Stellar Blade в социальной сети X (бывший Twitter) был взломан. Это произошло под конец выходным, когда многие игроки ждали от разработчиков новой подборки фан-артов и другого творческого контента от поклонников. Об этом сообщил лично геймдиректор проекта Ким Хён Тэ (Hyung-Tae Kim), опубликовав заявление через свой личный профиль.

Сразу после атаки на странице игры начали появляться подозрительные публикации с рекламой криптовалют и сомнительных схем заработка. Команда Shift Up оперативно подтвердила, что к этим сообщениям не имеет никакого отношения. В данный момент разработчики совместно с техподдержкой платформы X работают над восстановлением доступа к официальной странице.

Хён Тэ призвал пользователей воздержаться от взаимодействия с опубликованным там контентом и не отправлять жалобы, так как автоматическая система может заблокировать страницу окончательно. Пока не будет опубликовано официальное заявление о восстановлении, все новые сообщения следует считать фальшивыми.

Инцидент вызвал обеспокоенность среди поклонников Stellar Blade, особенно на фоне недавнего роста интереса к игре и её сообществу после выхода экшена на ПК и появления модификаций. В социальных сетях пользователи выразили поддержку разработчикам и пожелали им терпения, ведь криптомошенники заполонили социальные сети и другие площадки для коммуникации обычных геймеров.