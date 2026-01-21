Mechanics VoiceOver показали геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade

Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представили первую геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade.
В ролике используются фрагменты, записанные непосредственно из игрового процесса, что позволяет оценить качество локализации в реальных условиях. Русская речь интегрирована в основные игровые сцены и соответствует оригинальной подаче проекта.
Также сообщается, что работа со звуком завершена, и команда приступила к этапу полноценного тестирования. Это указывает на приближение релиза русской озвучки, сроки которого будут объявлены позднее.
Шикарно, выпускайте уже. Mechanics красавцы, как же благодарен им за озвучки игр.
Ну максимально такое (я про игру)
Отличная новость, наконец можно будет в этот шедевр поиграть.
Тембра высоковаты, у всех сибилянты. А так сойдёт.