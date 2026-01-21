ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 638 оценок

Mechanics VoiceOver показали геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade

monk70 monk70

Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представили первую геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade.

В ролике используются фрагменты, записанные непосредственно из игрового процесса, что позволяет оценить качество локализации в реальных условиях. Русская речь интегрирована в основные игровые сцены и соответствует оригинальной подаче проекта.

Также сообщается, что работа со звуком завершена, и команда приступила к этапу полноценного тестирования. Это указывает на приближение релиза русской озвучки, сроки которого будут объявлены позднее.

19
4
Комментарии:  4
saa0891

Шикарно, выпускайте уже. Mechanics красавцы, как же благодарен им за озвучки игр.

9
Giggity

Ну максимально такое (я про игру)

8
Иваныч из Тулы

Отличная новость, наконец можно будет в этот шедевр поиграть.

5
sa1958

Тембра высоковаты, у всех сибилянты. А так сойдёт.