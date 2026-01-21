Mechanics VoiceOver показали геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade

Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) представили первую геймплейную демонстрацию русской озвучки Stellar Blade.

В ролике используются фрагменты, записанные непосредственно из игрового процесса, что позволяет оценить качество локализации в реальных условиях. Русская речь интегрирована в основные игровые сцены и соответствует оригинальной подаче проекта.

Также сообщается, что работа со звуком завершена, и команда приступила к этапу полноценного тестирования. Это указывает на приближение релиза русской озвучки, сроки которого будут объявлены позднее.