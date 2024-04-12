Монстры Stellar Blade созданы из настоящих глиняных моделей

Один из главных атрибутов Stellar Blade- это существа, называемые Найтибами (Naytibas), и они обещают доставить Еве немало хлопот. Созданные как уникальная раса, выполненная из глины, найтибы совмещают реальность и вымысел в дизайне, способном напугать.
По словам известного южнокорейского дизайнера монстров Хи-Чоль Чанга, злобные существа в Stellar Blade были созданы как "неизвестная сущность, достаточно могущественная, чтобы уничтожить человечество". Помимо того, что они наделены невероятными способностями, они представлены в искаженном виде, где реальные животные объединены с космическими фантастическими сущностями.
Поскольку этих существ никогда не существовало, они не должны были быть реалистичными. На самом деле мы хотели, чтобы они выглядели как представители другой расы или вида. Тем не менее, если присмотреться, есть несколько дизайнов, которые кажутся связанными с существующей жизнью на Земле, и я думаю, вы поймете, почему, когда поиграете.
Прежде чем перенести найтибас в мир Stellar Blade, в студии создали глиняные модели каждого существа. По словам руководителя отдела концепт-арта Чанг Мин Ли, этот этап был важен для координации общения и определения форм и пропорций каждого врага.
Первые эскизы могут быть завершены в течение недели или двух. После этого на создание формы уходит около двух-трех месяцев, и в течение этих двух-трех месяцев проводится множество анализов и правок. В процессе обсуждения с другими командами обсуждаются и утверждаются конкретные пропорции тела, методы атаки на дистанции и необходимые элементы других атак и защит. Кроме того, мы вносим правки в соответствии с направлением, видя и трогая реальную скульптуру.
После сканирования я часто обмениваюсь идеями с командой 3D-моделирования. Мы обсуждаем практические вопросы и вопросы эффективности, например, какие детали следует сохранить и нет ли лишних конструкций при создании 3D-модели. На протяжении всего этого процесса мы вносим детальные коррективы в дизайн и дорабатываем конечный продукт.
Ли считает, что для создания монстров в Stellar Blade было использовано около 100 кг глины. Они следили не только за тем, чтобы между найтибами были различия, но и за сходством, как в случае с "братскими" боссами Гигасом и Сталкером.
Гигас и Сталкер - в некотором роде родственные существа. Они оба обладают особыми формами движущихся пил, и я хотел, чтобы Ева чувствовала страх и угрозу перед ними. Raven, что буквально переводится как "ворон", обладает большими крыльями и похожими на птичьи чертами. Мы выбрали черный цвет в концепции, чтобы олицетворить страх и темноту.
Когда мы работали над первоначальной концепцией Гигаса и Сталкера, нам было весело называть их "братьями-фанатами и сухарями". Мы назвали некоторых монстров-боссов "открывашками", но вам придется самим узнать, что это такое и почему.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5.
На пк будут моды где их заменят на негров с огромным причиндалом, и она будет как в том меме)))
а настоящие глиняные модели созданы вручную лучшими дизайнерами в "блендер".
Ска, прелставляю что начнëтся, если игра окажется Смутой номер два, где просто коридорная беготня из точки А в точку Б и бесконечный пи*дëж. Серьёзно, у меня очень сильные опасения. У этих игр просто огромный пиар, что-то явно здесь не то))
Не думаю. Скорее всего, 90% времени будет типичный двухкнопочный слешерок для консолей. На сюжетно-ориентированную эта игра не похожа.