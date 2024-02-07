"Мы фанаты PlayStation!": Руководитель разработки Stellar Blade объяснил, почему выбрал PS5 для релиза экшена

После недавней презентации State of Play, главной ожидаемой игрой для многих геймеров однозначно стал слэшер Stellar Blade. Проект сочетает в себе атмосферу NieR:Automata, уникальный мир, зрелищную боевую систему и очень сексуальную главную героиню, в создании которой участвовала реальная южнокорейская модель. Такой перечень особенностей проекта просто не может оставить равнодушным. Однако, к сожалению, Stellar Blade является эксклюзивом для PS5, пусть и временным. Руководитель разработки игры в недавнем разговоре с журналистами объяснил, почему его команда пошла на эксклюзивность и почему выбрали именно PS5.
Как отмечает постановщик Stellar Blade, Ким Хён Тэ, для студии Shift Up это был первый крупнобюджетный проект, для создания которого было задействовано рекордное количество разработчиков. Из-за ограниченных ресурсов команда приняла решение выпустить экшен только на одной консоли. Разработчики хотели быть уверены в визуальной и технической составляющей, поэтому не могли себе позволить тратить ресурсы на реализацию билдов для других платформ. В качестве приоритетной платформы была выбрана PlayStation 5, потому что большая часть команды оказалась фанатами игр от Sony еще с самого детства.
У нас было ощущение, что мы хотим выпустить очень полноценную игру на одной платформе. При выборе платформы мы пришли к выводу, что PS5 обеспечит наиболее оптимальный игровой опыт...
— заявил Ким Хён Тэ, директор Stellar Blade.
Во время интервью Ким Хён Тэ признался, что он лично является поклонником PlayStation как платформы. Для него и его команды выпустить свою первую большую игру на PlayStation имеет особенное значение. "Это было моей мечтой с самого детства", добавляет разработчик.
Напомним, ранее директор Stellar Blade подтвердил, что разработчики сотрудничали с популярной корейской моделью, чтобы создать идеальное тело главной героини. Оценить старание разработчиков можно будет уже 26 апреля на PS5. Позднее, экшен должен также выйти на ПК.
Отличный ход
Но я все равно не куплю эту консоль
красавчик
все ждали именно от тебя твоего мнения пока ты скажешь это, спасибо
сказал бы проще так как им занесли много мани они выпустят игру на консоли ибо иначе некто не купит саму консоль
Деньги же конечно порешали. Подожду на ПК, если русский будет и куплю.
она в стиме есть
Ничего против пс 5 не имею главное что бы не затягивали выпуск игры на пк.
сонибои чтоб их
Петухи продажные, а не фанаты.