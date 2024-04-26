На PS5 вышел стильный экшен Stellar Blade

На PlayStation 5 вышел новый эксклюзив — стильный экшен Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up. Купить стандартное издание можно за $70 (6,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).
События игры разворачиваются в будущем. Главной героине Еве, бойцу седьмого десантного отряда, нужно отвоевать у инопланетных существ лежащую в руинах Землю и спасти человечество.
За два дня до релиза Stellar Blade получила оценки от журналистов — сейчас средний балл новинки на Metacritic равен 82 из 100. Многие похвалили экшен за боевую систему, графику и саундтрек, а вот мнения насчет сюжета разделились. Одни назвали историю захватывающей, а другие — тусклой и предсказуемой.
Нескольким рецензентам не понравилась чрезмерная сексуализация главной героини. Прототипом внешности Евы послужила модель Син Джэ-юнь. Разработчики отсканировали тело девушки, но лицо протагониста сделали сами. В начале февраля 2024-го гейм-директор Ким Хен Тэ заявил, что персонажи в играх должны быть красивыми и максимально приближенными к идеалу.
Stellar Blade уже протестировали технические специалисты Digital Foundry. По словам экспертов, игра может похвастаться отличной производительностью, а за все время они не встретили ни одного бага.
Пользовательская оценка экшена на Metacritic еще не сформирована. В магазине PS Store средний балл новинки составляет 4,8 из 5.
Shift Up уже выпустила патч первого дня для Stellar Blade. Разработчики добавили режим «Новая игра+», сделали атаки и парирования «более отзывчивыми», а также дали возможность выключать и включать эффекты хроматической аберрации и зернистого шума.
После работы засяду на все выходные. Правда не понял и не было времени разбираться как получить шмотки за предзаказ цифрового делюкса. Вроде как потянуло демо сейв сразу перед первым боссом, а шмота нет.
Они все равно почти сразу откроются.
Ждём теперь на ПК)))Когда-нибудь😉
Чел не жди, скачай DMC 5 просто.На полуголых баб где посмотреть,ты сам знаешь.
Надо бы перед FFVIIR пройти ее, вроде короткая.
это прекрасно
Ну не знаю, такое ощущение что игра быстро наскучит. Во всех трейлерах смотреть есть разве что только на девицу. Ни тебе интересного мира, цветущих биомов. Окружение просто дно.
у меня тоже такое ощущение, особенно выбесил прицел который закрывает врага на половину.
NieR: Automata подобная, однако играли
Игра года?))
Смешно конечно))
Ага, особенно после fallout 4 и Sekiro
Вышла и вышла 8 мая я тока буду в нее играть ,так что похер