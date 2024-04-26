ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 634 оценки

На PS5 вышел стильный экшен Stellar Blade

Simple Jack
Новости

На PlayStation 5 вышел новый эксклюзив — стильный экшен Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up. Купить стандартное издание можно за $70 (6,4 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ без НДС).

События игры разворачиваются в будущем. Главной героине Еве, бойцу седьмого десантного отряда, нужно отвоевать у инопланетных существ лежащую в руинах Землю и спасти человечество.

За два дня до релиза Stellar Blade получила оценки от журналистов — сейчас средний балл новинки на Metacritic равен 82 из 100. Многие похвалили экшен за боевую систему, графику и саундтрек, а вот мнения насчет сюжета разделились. Одни назвали историю захватывающей, а другие — тусклой и предсказуемой.

Нескольким рецензентам не понравилась чрезмерная сексуализация главной героини. Прототипом внешности Евы послужила модель Син Джэ-юнь. Разработчики отсканировали тело девушки, но лицо протагониста сделали сами. В начале февраля 2024-го гейм-директор Ким Хен Тэ заявил, что персонажи в играх должны быть красивыми и максимально приближенными к идеалу.

Stellar Blade уже протестировали технические специалисты Digital Foundry. По словам экспертов, игра может похвастаться отличной производительностью, а за все время они не встретили ни одного бага.

Пользовательская оценка экшена на Metacritic еще не сформирована. В магазине PS Store средний балл новинки составляет 4,8 из 5.

Shift Up уже выпустила патч первого дня для Stellar Blade. Разработчики добавили режим «Новая игра+», сделали атаки и парирования «более отзывчивыми», а также дали возможность выключать и включать эффекты хроматической аберрации и зернистого шума.

Источник  
13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Yoshemitsu

После работы засяду на все выходные. Правда не понял и не было времени разбираться как получить шмотки за предзаказ цифрового делюкса. Вроде как потянуло демо сейв сразу перед первым боссом, а шмота нет.

0
Kenn1y

Они все равно почти сразу откроются.

0
Eclipse_Mars

Ждём теперь на ПК)))Когда-нибудь😉

0
VIGITAL1

Чел не жди, скачай DMC 5 просто.На полуголых баб где посмотреть,ты сам знаешь.

0
Kenn1y

Надо бы перед FFVIIR пройти ее, вроде короткая.

0
JIoMTuK
а также дали возможность выключать и включать эффекты хроматической аберрации и зернистого шума

это прекрасно

-1
alexhistory

Ну не знаю, такое ощущение что игра быстро наскучит. Во всех трейлерах смотреть есть разве что только на девицу. Ни тебе интересного мира, цветущих биомов. Окружение просто дно.

-2
Александр Мотошвили

у меня тоже такое ощущение, особенно выбесил прицел который закрывает врага на половину.

-3
Whiskey_40Vol

NieR: Automata подобная, однако играли

0
Mark500

Игра года?))

-3
alexhistory

Смешно конечно))

-2
Yoshemitsu alexhistory

Ага, особенно после fallout 4 и Sekiro

0
Анна Кранцове

Вышла и вышла 8 мая я тока буду в нее играть ,так что похер

-10