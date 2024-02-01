Официальные скриншоты, детали предзаказа и подробности Stellar Blade

Студия Shift Up опубликовала в официальном блоге PlayStation новые подробности, детали предзаказа и скриншоты эффектного корейского экшена Stellar Blade, релиз которого состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
Stellar Blade расскажет о путешествии Евы, воина, которая прибыла из инопланетной колонии, чтобы победить БИО:тивов, врагов человечества, внезапно появившихся на Земле. Судя по всему, БИО:тивы нападают на человеческую расу по воле высших сущностей: Альфы и Старейшины, но никто на самом деле не знает об их происхождении.
Главная героиня попадает в опустошенный мир, где встречает Адама, выжившего, оставшегося на Земле, и Лили, члена предыдущего воздушно-десантного отряда. Вместе они объединяют свои силы в битве против БИО:тивов. По пути группа Евы сотрудничает с выжившими людьми, собравшимися в последнем человеческом городе, Зионе.
В игре будет полуоткрытый мир, состоящий из Зиона, Пустоши и Великой пустыни, которые таят в себе множество тайн. Вам предстоит пересечься со множеством разных людей и отправиться в приключения по обширным локациям, чтобы выполнить цели Евы, а также помочь гражданам Зиона.
Во время приключений вы будете находить предметы для модификаций, а также получать очки опыта, которые открывают мощные навыки. Вы также сможете приобрести различную косметику: костюмы, аксессуары и прически.
Во время исследования мира Stellar Blade игроки услышат самую разнообразную музыку, от расслабляющих мелодий в лагере до музыки, передающей мрачность разрушенного города. Почти все песни имеют припевы и вокал, чтобы еще больше погрузит вас в мир Stellar Blade.
Игра будет по полной использовать адаптивные триггеры и тактильные возможности контроллера DualSense.
У Stellar Blade будет две версии: стандартная и делюкс. Игроки, оформившие предварительный заказ стандартной версии, получат планетарный гидрокостюм для Евы, классические круглые очки и серьги.
В делюкс-издание Stellar Blade войдут все предыдущие бонусы, а также костюм звездочета для Евы, одеяние звездочета для Адама, пальто звездочета для Лили, очки с полуободком для Евы, четверные прямоугольные серьги для Евы, набор звездочета для дрона, 2 000 очков опыта и 5 000 золота в игровой валюте. Предзаказ станет доступен с 7 февраля 2024 года.
Ждём когда нибудь на ПК.
Хм говорится за пустоши и пустыни, а тут оф скриншоты с русскими названиями "Отель Романс", "Пепси".
Снизу 8 ещё и слово станция вроде, хотя сзади билборд на английском как-то непонятно все
В блоге под скриншотом написано, что Ева сражается с монстром на залитых дождем улицах. Если это Зион, последний город человечества, то скорее всего он многонациональный, и это типа русский квартал. Либо это какой-то разрушенный русский город в пустошах. Русские надписи дают неплохой шанс, что у игры будет русский перевод.
Корейцы русик вроде как всегда делают, если игры выходит за её пределы
Интересно сколько продлятся эксклюзивные прова
Надеюсь DLC разлочат отдельно для продажи, бонусы к физическому изданию за предзаказ теперь не получить, а за делюкс шмотки так себе.