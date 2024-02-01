Официальные скриншоты, детали предзаказа и подробности Stellar Blade

Студия Shift Up опубликовала в официальном блоге PlayStation новые подробности, детали предзаказа и скриншоты эффектного корейского экшена Stellar Blade, релиз которого состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.

Stellar Blade расскажет о путешествии Евы, воина, которая прибыла из инопланетной колонии, чтобы победить БИО:тивов, врагов человечества, внезапно появившихся на Земле. Судя по всему, БИО:тивы нападают на человеческую расу по воле высших сущностей: Альфы и Старейшины, но никто на самом деле не знает об их происхождении.

Главная героиня попадает в опустошенный мир, где встречает Адама, выжившего, оставшегося на Земле, и Лили, члена предыдущего воздушно-десантного отряда. Вместе они объединяют свои силы в битве против БИО:тивов. По пути группа Евы сотрудничает с выжившими людьми, собравшимися в последнем человеческом городе, Зионе.

В игре будет полуоткрытый мир, состоящий из Зиона, Пустоши и Великой пустыни, которые таят в себе множество тайн. Вам предстоит пересечься со множеством разных людей и отправиться в приключения по обширным локациям, чтобы выполнить цели Евы, а также помочь гражданам Зиона.

Во время приключений вы будете находить предметы для модификаций, а также получать очки опыта, которые открывают мощные навыки. Вы также сможете приобрести различную косметику: костюмы, аксессуары и прически.

Во время исследования мира Stellar Blade игроки услышат самую разнообразную музыку, от расслабляющих мелодий в лагере до музыки, передающей мрачность разрушенного города. Почти все песни имеют припевы и вокал, чтобы еще больше погрузит вас в мир Stellar Blade.

Игра будет по полной использовать адаптивные триггеры и тактильные возможности контроллера DualSense.

У Stellar Blade будет две версии: стандартная и делюкс. Игроки, оформившие предварительный заказ стандартной версии, получат планетарный гидрокостюм для Евы, классические круглые очки и серьги.

В делюкс-издание Stellar Blade войдут все предыдущие бонусы, а также костюм звездочета для Евы, одеяние звездочета для Адама, пальто звездочета для Лили, очки с полуободком для Евы, четверные прямоугольные серьги для Евы, набор звездочета для дрона, 2 000 очков опыта и 5 000 золота в игровой валюте. Предзаказ станет доступен с 7 февраля 2024 года.