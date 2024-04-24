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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 616 оценок

Патч первого дня добавляет в Stellar Blade Новую игру+

monk70
Новости

Shift Up выпустила обновление первого дня 1.002 для Stellar Blade на PS5, и те, кто предварительно загрузил игру, должны быть уведомлены об этом обновлении. Это обновление, добавляет в игру «Новую игру+», а также удаляет оскорбительные граффити.

Хотя Shift Up ничего не рассказал о сегодняшнем патче, у нас все еще есть представление о том, что разработчики сделали благодаря геймерам со всего мира. Лэнс Макдональд, известный моддер и датамайнер, сообщил, что Shift Up удалила оскорбительные граффити из игры, а также добавила «Новую игру+».

Эмбарго на обзоры Stellar Blade сегодня снято, и до сих пор игра получила положительные отзывы критиков.

Stellar Blade официально выйдет 26 апреля эксклюзивно на PS5.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
shurasick876

А крапком продаёт НГ+ за реальное бабло)

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DocB1995

В какой игре?

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AndralStormborn

Что за оскорбительные граффити удалили? Все таки, прогнулись, что ли?

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delusory

заменили надпись "Hard R", что сопоставимо со словом "N***er"

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Stalker608 delusory

ха-ха, нигера убрали)

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SexualHarassmentPanda delusory

А каким матер божья образом слово HARD может быть оскорбительным ??

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delusory SexualHarassmentPanda

В душе не ебу, думаю на сленге американском это так звучит

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