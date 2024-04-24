Патч первого дня добавляет в Stellar Blade Новую игру+

Shift Up выпустила обновление первого дня 1.002 для Stellar Blade на PS5, и те, кто предварительно загрузил игру, должны быть уведомлены об этом обновлении. Это обновление, добавляет в игру «Новую игру+», а также удаляет оскорбительные граффити.
Хотя Shift Up ничего не рассказал о сегодняшнем патче, у нас все еще есть представление о том, что разработчики сделали благодаря геймерам со всего мира. Лэнс Макдональд, известный моддер и датамайнер, сообщил, что Shift Up удалила оскорбительные граффити из игры, а также добавила «Новую игру+».
Эмбарго на обзоры Stellar Blade сегодня снято, и до сих пор игра получила положительные отзывы критиков.
Stellar Blade официально выйдет 26 апреля эксклюзивно на PS5.
А крапком продаёт НГ+ за реальное бабло)
В какой игре?
Что за оскорбительные граффити удалили? Все таки, прогнулись, что ли?
заменили надпись "Hard R", что сопоставимо со словом "N***er"
ха-ха, нигера убрали)
А каким матер божья образом слово HARD может быть оскорбительным ??
В душе не ебу, думаю на сленге американском это так звучит