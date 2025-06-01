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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 493 оценки

ПК-геймеры похвалили демоверсию Stellar Blade за хорошую оптимизацию

monk70 monk70

Демонстрация Stellar Blade для ПК, похоже, убедила большинство игроков, которые ее скачали. Фактически, в Steam она получает множество положительных оценок от пользователей, многие из которых говорят об отличной оптимизации даже на конфигурациях, которые не являются совсем передовыми.

На момент написания этой новости демо-версия может похвастаться 92% положительных оценок из примерно 2100 отзывов, опубликованных пользователями Steam. Поскольку это демоверсия, которая длится всего пару часов, большинство мнений по понятным причинам не говорят подробно о сюжете и игровом процессе, и многие больше сосредоточены на оптимизации версии для ПК.

Онлайн тоже неплохой. Согласно SteamDB, вчера был пик в почти 26 443 одновременных игрока. Учитывая, что это короткая демоверсия, это определенно отличный результат.

Напоминаем, что ПК-версия Stellar Blade выйдет 12 июня, одновременно с выходом Complete Edition и кроссовера DLC с Goddess of Victory: NIKKE. На ПК также будет доступен новый контент, включая 25 новых костюмов и дополнительную битву с боссом, которая будет добавлена ​​на PS5 через бесплатное обновление.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
StrelitziaReg

у игры графика как в крайзис 3 которой уже 12 лет.

местами иногда хуже.

12
IncessantSimon

Это текстуры не прогрузились из за нехватки видеопамяти, если у тебя 8гб то такое может встречаться, она потребояет много видеопамяти

4
DarK600
dgsdfgfdgsdg IncessantSimon

из-за нехватки памяти она была бы еще более мыльной, больше похоже на обычную текстуру на краю карты

Multiplatformer

Будь это не игра про тяночку виляющей жопой — загнобили б, не пройдя и 10 шагов.

6
SexualHarassmentPanda

В демке есть момент когда нужно подняться по лестнице... я завис на этом фрагменте на минут 40 )

Yoshemitsu

А там было что оптимизировать? Может какие-то лучи? Люмен? Открытый мир с кучей деталей?

4
Человек-Анекдот

полигоны женских жоп, в игре ничего другого и нет

4
Yoshemitsu Человек-Анекдот

Это понятно. Вот только в моем понимании слово "оптимизация", подразумивает что что-то выглядещее первосходно и с использованием передовых технологий еще и прекрасно работает на относительно бюджетном железе, вот как новый Doom к примеру.

Увы но в Stellar Blade нет ничего ресурсозатратного. Песок, мусор и текстуры камней и руин в 4к. И я бы не стал петь деферамбы игре, даже если она работает на GTX 1650.

pidrqwerty

Старый АНРИАЛ 4. Такой же как финалке 7 римейке. Я по случайности на встройке в ноуте запустил ребриз фф7 и гадал почему она притормаживает в 4к на максималках пока не понял что это встройка.

1
My life is a game

Это что получается правда ,ДЕНУВО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛА ФПС

МАГИЯ! :D

DishonestKeegan

Да, у меня на 3060 в 2к на ультра летает в 60 фпс. Не каждая новая игра может таким похвастаться.