ПК-геймеры похвалили демоверсию Stellar Blade за хорошую оптимизацию

Демонстрация Stellar Blade для ПК, похоже, убедила большинство игроков, которые ее скачали. Фактически, в Steam она получает множество положительных оценок от пользователей, многие из которых говорят об отличной оптимизации даже на конфигурациях, которые не являются совсем передовыми.

На момент написания этой новости демо-версия может похвастаться 92% положительных оценок из примерно 2100 отзывов, опубликованных пользователями Steam. Поскольку это демоверсия, которая длится всего пару часов, большинство мнений по понятным причинам не говорят подробно о сюжете и игровом процессе, и многие больше сосредоточены на оптимизации версии для ПК.

Онлайн тоже неплохой. Согласно SteamDB, вчера был пик в почти 26 443 одновременных игрока. Учитывая, что это короткая демоверсия, это определенно отличный результат.

Напоминаем, что ПК-версия Stellar Blade выйдет 12 июня, одновременно с выходом Complete Edition и кроссовера DLC с Goddess of Victory: NIKKE. На ПК также будет доступен новый контент, включая 25 новых костюмов и дополнительную битву с боссом, которая будет добавлена ​​на PS5 через бесплатное обновление.