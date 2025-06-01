ПК-геймеры похвалили демоверсию Stellar Blade за хорошую оптимизацию

Демонстрация Stellar Blade для ПК, похоже, убедила большинство игроков, которые ее скачали. Фактически, в Steam она получает множество положительных оценок от пользователей, многие из которых говорят об отличной оптимизации даже на конфигурациях, которые не являются совсем передовыми.
На момент написания этой новости демо-версия может похвастаться 92% положительных оценок из примерно 2100 отзывов, опубликованных пользователями Steam. Поскольку это демоверсия, которая длится всего пару часов, большинство мнений по понятным причинам не говорят подробно о сюжете и игровом процессе, и многие больше сосредоточены на оптимизации версии для ПК.
Онлайн тоже неплохой. Согласно SteamDB, вчера был пик в почти 26 443 одновременных игрока. Учитывая, что это короткая демоверсия, это определенно отличный результат.
Напоминаем, что ПК-версия Stellar Blade выйдет 12 июня, одновременно с выходом Complete Edition и кроссовера DLC с Goddess of Victory: NIKKE. На ПК также будет доступен новый контент, включая 25 новых костюмов и дополнительную битву с боссом, которая будет добавлена на PS5 через бесплатное обновление.
у игры графика как в крайзис 3 которой уже 12 лет.
местами иногда хуже.
Это текстуры не прогрузились из за нехватки видеопамяти, если у тебя 8гб то такое может встречаться, она потребояет много видеопамяти
из-за нехватки памяти она была бы еще более мыльной, больше похоже на обычную текстуру на краю карты
Будь это не игра про тяночку виляющей жопой — загнобили б, не пройдя и 10 шагов.
В демке есть момент когда нужно подняться по лестнице... я завис на этом фрагменте на минут 40 )
А там было что оптимизировать? Может какие-то лучи? Люмен? Открытый мир с кучей деталей?
полигоны женских жоп, в игре ничего другого и нет
Это понятно. Вот только в моем понимании слово "оптимизация", подразумивает что что-то выглядещее первосходно и с использованием передовых технологий еще и прекрасно работает на относительно бюджетном железе, вот как новый Doom к примеру.
Увы но в Stellar Blade нет ничего ресурсозатратного. Песок, мусор и текстуры камней и руин в 4к. И я бы не стал петь деферамбы игре, даже если она работает на GTX 1650.
Старый АНРИАЛ 4. Такой же как финалке 7 римейке. Я по случайности на встройке в ноуте запустил ребриз фф7 и гадал почему она притормаживает в 4к на максималках пока не понял что это встройка.
Это что получается правда ,ДЕНУВО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛА ФПС
МАГИЯ! :D
Да, у меня на 3060 в 2к на ультра летает в 60 фпс. Не каждая новая игра может таким похвастаться.