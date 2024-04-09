По словам создателя Stellar Blade, частота кадров - один из самых важных факторов для экшн-игр

В экшенах всегда остро стоит вопрос сочетания производительности и графики. Кому-то больше нравится красивое изображение, а кому-то хочется более плавной производительности. А для того чтобы в полной мере получить удовольствие от приключений Евы, в Stellar Blade, будет доступно три графических режима.
В интервью порталу PlayStation Blog режиссер игры Ким Хён Тэ (основатель студии Shift Up, создавшей Stellar Blade) и технический директор Донг-Ги Ли рассказали о важности фреймрейта в экшен-играх.
Ким: Я думаю, что частота кадров — один из наиболее важных факторов для экшн-игр. Stellar Blade предлагает три режима: режим производительности, сбалансированный режим и режим разрешения. В режиме производительности можно играть в 1440p и 60 fps, а в сбалансированном режиме - в 50-60 fps при разрешении 4K..
Ли: Режим разрешения обеспечивает 30 fps в 4K. Я настоятельно рекомендую этот режим тем, кто хочет насладиться прекрасной графикой. Мы надеемся, что каждый выберет тот режим, который принесет ему максимум удовольствия.
Stellar Blade - первая AAA-игра от Shift Up, которая станет эксклюзивом для PlayStation 5. Игра, сильно похожая на NieR: Automata, привлекла к себе много внимания по разным причинам.
Одна из них - честность режиссера Ким Хён Тэ, заявившего, что он делал акцент на тех частях персонажа, на которые игроки будут смотреть чаще всего. Помимо экшена, Stellar Blade хочет покорить публику внешним видом главной героини Евы. В игре будут представлены различные наряды, в том числе возможность изменить прическу Евы. Точно так же часть саундтрека для игры подготовила студия MONACA, которая помогала создавать музыку для NieR: Automata.
У нас очередной КЭП как Свен Винки. Теперь каждая цитата типа: "Добро - хорошо, а зло - плохо" из-за хайпа будет новостью.
Очевидно не для всех, майки считают, что 30 фпс достаточно для "самой мощной консоли"😂😂😂
Вообще все важно, а не что то олно
Смотря, где в той же кс люди играют в 1280 на 720 если не ошибаюсь, с много фпс, в экшен игре все-таки приоритет на фпс, но и графика - это понятие растяжимое
Графика настолько растяжимое что под каждой игрой ноют что графон г@вно или он из каких то годов. Всё важно. Если тебе одну ногу отреразать ты ходить не сможешь, но не потеряешь способность передвигаться тогда одна нога не такая уж и потеря? Так и с игрой, фильма и тд. Нет ничего что более важного
опять у приставочников рот коричневый
Она на дисках будет у нас в России?
Да, это важный фактор, но современные экшены должны быть нацелены хотя бы на 120 ФПС, а этот опять про 60 и даже 30 говорит. Консоли тянут развитие игр на дно.