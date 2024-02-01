Главная героиня Stellar Blade во время трейлера сменила наряд 26 раз

Сегодня утром на презентации State of Play студия Shift Up показала новый шестиминутный трейлер экшена Stellar Blade и фанаты уже разобрали его покадрово. Самой интересной особенностью трейлера стало то, что героиня во время демонстрации очень часто меняла наряды: фанаты насчитали аж 26 видов одежды, в которой Еве предстоит щеголять по постапокалиптической Земле. Наряды довольно разнообразны: от элегантных костюмов до костюма кролика. Кроме одежды, также менялась и прическа. Фанаты косметических предметов в играх будут очень довольны.
Еще одной замечательной новостью из трейлера стало отсутствие цензуры. До выхода трейлера игроки боялись, что Sony подвергнет игру цензуре, но, судя по тому, как беззаботно героиня сверкает трусиками, этого не будет.
С камерой по всей видимости тоже поработали на славу, будет интересно посмотреть.
Ещё один оплот "натуральных красивых девушек" в игре от Корейцев, да ещё и без цензуры...
На консолях нет проектов без цензуры. Разве что бг 3 на ум приходит)))
Этой игре даже моды на костюмы уже не нужны 👀
Руки на стооол!!!
Типичные бабы, пока я 10 лет хожу в одной футболке она за один трейлер 26 раз наряд сменила.
надо было 28 раз, чтобы наверняка.
Большинство костюмов хороши, некоторые даже больше похожи на повседневные, те, что со свитерами, надеюсь будут мирные эпизоды. Вот с причёской они переборщили, не могут сделать нормальную физику, лучше сделать короче.
P.S. Костюмов в ролике меньше, там просто некоторые с разных ракурсов сняты, но наверняка были и не показанные.
Разработчикам отдельный респект, наверное сложно программировать игру одной рукой.
Выглядит сочно. Они они не будут продавать эти наряды отдельными ДЛС.