Главная героиня Stellar Blade во время трейлера сменила наряд 26 раз

Сегодня утром на презентации State of Play студия Shift Up показала новый шестиминутный трейлер экшена Stellar Blade и фанаты уже разобрали его покадрово. Самой интересной особенностью трейлера стало то, что героиня во время демонстрации очень часто меняла наряды: фанаты насчитали аж 26 видов одежды, в которой Еве предстоит щеголять по постапокалиптической Земле. Наряды довольно разнообразны: от элегантных костюмов до костюма кролика. Кроме одежды, также менялась и прическа. Фанаты косметических предметов в играх будут очень довольны.

Еще одной замечательной новостью из трейлера стало отсутствие цензуры. До выхода трейлера игроки боялись, что Sony подвергнет игру цензуре, но, судя по тому, как беззаботно героиня сверкает трусиками, этого не будет.