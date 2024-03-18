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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 449 оценок

В саундтрек Stellar Blade войдет около 100 композиций, некоторые из них написаны композитором серии NieR

butcher69
Новости

По мере приближения даты выхода Stellar Blade появляется все больше информации об игре. Одна из них заключается в том, что саундтрек игры будет насчитывать около 100 композиций, 40% из которых были созданы Monaca, студией Кейити Окабэ, композитора серии NieR.

Интервью, о котором идет речь, не самое свежее, но это деталь, которая осталась за кадром и о которой, безусловно, стоило упомянуть, учитывая, как много людей ценят саундтрек серии, задуманной Ёко Таро.

В частности, директор игры Хён Тхэ Ким рассказал, что команда разработчиков считает саундтрек очень важным элементом Stellar Blade, и поэтому над ним много работали. Кроме того, он добавил, что в большинстве треков будет звучать бэк-вокал.

Музыка - это важный элемент игры, представляющий мировоззрение Stellar Blade. В саундтреке около 100 композиций, и в большинстве из них звучит хор или человеческий голос", - сказал Ким.

Около 60 процентов треков были созданы собственными силами, а остальные 40 процентов - студией Monaca, возглавляемой композитором Кейити Окабэ. Господин Окабэ был композитором серии NieR.

Еще один элемент, которому Shift Up Games уделила большое внимание, - это, несомненно, разнообразный гардероб альтернативных костюмов для главной героини Евы. Благодаря просочившейся в сеть демоверсии мы знаем, что в игре есть один очень откровенный костюм, но во время его ношения активируется своего рода "сложный" режим.

Stellar Blade будет доступна с 26 апреля 2024 года эксклюзивно для PS5.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Slow Slade Snow Snake

Оооооо
Товарищ Окабэ знает, как делать огонь

3
Саня Шарапов

Только он сам НЕ участвовал в создании саундтрека

0
RoboB

>некоторые из них написаны композитором серии NieR

обнадеживающе. в NieR, местами, весьма красивый саундтрек.

1
SOLUS5678

Музыка и вправду великолепная,особенно с вокалом!

0
OneTweak
-3