Похоже, добавление фоторежима в Stellar Blade не за горами

Корейский разработчик Shift Up, похоже, тизерит ранее анонсированный и давно ожидаемый фоторежимом в Stellar Blade. Хотя студия не упоминала эту функцию явно, закрепленный пост в ее учетной записи X (или Twitter) показывает главную героиню Еву, позирующую в том, что, по-видимому, является новым купальником.
Студия ранее объявила, что фоторежим будет добавлен летом, и пообещала, что он будет включать новые наряды. Судя по тому, как Ева стоит на скриншоте, можно предположить, что вы сможете поставить ее в разные позы, чтобы сделать идеальный снимок.
Shift Up заявила, что последует больше контента, поскольку она планирует DLC, потенциальное продолжение и ранее обещанный кроссовер с NIKKE: Goddess of Victory.
Без голых жоп не то, ждем правильные моды
Какие моды, игры на ПК нет.
вопрос времени
Скорее без боевых костюмов, ходить полуголой актуально разве в пустыне.
:) без пк версия зачем нужно фото режим без мысленные
РС версию лучше напишите, когда ожидать?
Пройдена на старте, хочу на РС теперь
нужен не фото,а фри кам.ну я надеюсь это будет с выходом пк