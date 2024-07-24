Похоже, добавление фоторежима в Stellar Blade не за горами

Корейский разработчик Shift Up, похоже, тизерит ранее анонсированный и давно ожидаемый фоторежимом в Stellar Blade. Хотя студия не упоминала эту функцию явно, закрепленный пост в ее учетной записи X (или Twitter) показывает главную героиню Еву, позирующую в том, что, по-видимому, является новым купальником.

Студия ранее объявила, что фоторежим будет добавлен летом, и пообещала, что он будет включать новые наряды. Судя по тому, как Ева стоит на скриншоте, можно предположить, что вы сможете поставить ее в разные позы, чтобы сделать идеальный снимок.

Shift Up заявила, что последует больше контента, поскольку она планирует DLC, потенциальное продолжение и ранее обещанный кроссовер с NIKKE: Goddess of Victory.