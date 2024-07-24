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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 997 оценок

Похоже, добавление фоторежима в Stellar Blade не за горами

monk70
Новости

Корейский разработчик Shift Up, похоже, тизерит ранее анонсированный и давно ожидаемый фоторежимом в Stellar Blade. Хотя студия не упоминала эту функцию явно, закрепленный пост в ее учетной записи X (или Twitter) показывает главную героиню Еву, позирующую в том, что, по-видимому, является новым купальником.

Студия ранее объявила, что фоторежим будет добавлен летом, и пообещала, что он будет включать новые наряды. Судя по тому, как Ева стоит на скриншоте, можно предположить, что вы сможете поставить ее в разные позы, чтобы сделать идеальный снимок.

Shift Up заявила, что последует больше контента, поскольку она планирует DLC, потенциальное продолжение и ранее обещанный кроссовер с NIKKE: Goddess of Victory.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Трололололо XD

Без голых жоп не то, ждем правильные моды

1
BENDJI

Какие моды, игры на ПК нет.

0
HITMAN 5 BENDJI

вопрос времени

0
Kenn1y

Скорее без боевых костюмов, ходить полуголой актуально разве в пустыне.

0
TSoft

:) без пк версия зачем нужно фото режим без мысленные

0
Heather123

РС версию лучше напишите, когда ожидать?
Пройдена на старте, хочу на РС теперь

0
ДаДжи

нужен не фото,а фри кам.ну я надеюсь это будет с выходом пк

0