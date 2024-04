Stellar Blade получит режим "Новая игра+" и новые костюмы в серии бесплатных обновлений после релиза

После запуска Stellar Blade разработчики Shift Up Games выпустят серию бесплатных обновлений, в которых появятся новые альтернативные костюмы и режим New Game Plus.

Эту информацию, как сообщает всегда надежный Genki на сайте X, подтвердил директор и босс студии Ким Хён Тэ (Kim Hyung Tae), который в этой связи также подтвердил, что в игре не будет микротранзакций для покупки бонусных костюмов для Евы, за исключением тех, которые могут появиться в результате сотрудничества с IP других компаний. Ранее студия также намекала на возможную реализацию фоторежима, если на него будет достаточный спрос со стороны игроков.

Мы хотим сразу дать понять, что Stellar Blade не потребует от игроков никаких дополнительных расходов, кроме покупки игры. Единственное исключение - создание кроссоверных костюмов с IP другой компании, которые могут быть проданы за отдельную плату. Кроме того, в стартовой версии нет New Game+, так что ожидайте ее обновления в ближайшее время.

Прежде чем покинуть вас, напомним, что Stellar Blade будет доступна с 26 апреля на PS5, а в преддверии запуска можно будет поиграть в бесплатную демоверсию.