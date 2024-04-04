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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 524 оценки

Stellar Blade получит режим "Новая игра+" и новые костюмы в серии бесплатных обновлений после релиза

butcher69
Новости

После запуска Stellar Blade разработчики Shift Up Games выпустят серию бесплатных обновлений, в которых появятся новые альтернативные костюмы и режим New Game Plus.

Эту информацию, как сообщает всегда надежный Genki на сайте X, подтвердил директор и босс студии Ким Хён Тэ (Kim Hyung Tae), который в этой связи также подтвердил, что в игре не будет микротранзакций для покупки бонусных костюмов для Евы, за исключением тех, которые могут появиться в результате сотрудничества с IP других компаний. Ранее студия также намекала на возможную реализацию фоторежима, если на него будет достаточный спрос со стороны игроков.

Мы хотим сразу дать понять, что Stellar Blade не потребует от игроков никаких дополнительных расходов, кроме покупки игры. Единственное исключение - создание кроссоверных костюмов с IP другой компании, которые могут быть проданы за отдельную плату. Кроме того, в стартовой версии нет New Game+, так что ожидайте ее обновления в ближайшее время.

Прежде чем покинуть вас, напомним, что Stellar Blade будет доступна с 26 апреля на PS5, а в преддверии запуска можно будет поиграть в бесплатную демоверсию.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Nickolas_Lot

Ждём на ПК.😏

2
SOLUS5678

Очень рад!!!!

1
Niera2B

Прекрасно будет получить всё это, когда на ПК выйдет.

1
delusory
Единственное исключение - создание кроссоверных костюмов с IP другой компании, которые могут быть проданы за отдельную плату.

Объясните пожалуйста не понял

0
ZendaLin

надо посмотреть ещё что с игрой будет , а не силикон этот пиарить ...

0