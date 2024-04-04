на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 528 оценок

Stellar Blade пользуется большим успехом у мужской аудитории

Gruz_
Новости

Мужская аудитория с большим интересом следит за игрой Stellar Blade. Но почему? По вполне очевидным причинам, около 84% покупателей, оформивших предварительный заказ на игру в США, это мужчины.

Информацией об этом поделился аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella), который также предоставил дополнительные сведения о том, как обстоят дела с предзаказами на hack 'n' slash. По его словам, из этих 84 % покупателей 69 % приходится на людей в возрасте от 30 до 44 лет.

Что любопытно, аналитик также сообщил, что среди потребителей Stellar Blade наблюдается повышенный интерес к Final Fantasy 7 Rebirth - 58 % от общего числа. К тому же 95 % из них посещают YouTube, а 74 % имеют активные X-профили.

Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5. В то же время режиссер Ким Хен Тэ в очередной раз напомнил о важности выбора конкретных нарядов в Stellar Blade. В недавнем интервью он рассказал о преимуществах одежды и предупредил, что тех, кто выбирает NSFW-костюм для Евы, ждет гораздо более сложный путь.

6
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
saa0891

Кто бы сомневался, не прогнулись под повестку и запилили привлекательного женского персонажа а не очередное отбитое творение для толирастов.

4
QuadrupedalAfriel

что такое повестка?
и что такое номральные мужики?
примитивным амебам дай только сисек побольше, да члены поглуюже)

-3
saa0891 QuadrupedalAfriel
что такое повестка?

амебам это бесполезно объяснять.

1
Janekste QuadrupedalAfriel

Нормальный мужик любит красивые привлекательные женские формы. Ненормальный мужик НЕ любит красивые привлекательные женские формы. Но объяснять это тебе бессмысленно. Точка.

0
spaMER_ID

Демки мне хватило минут на 20, ибо скучно и кринжово, с очередными женскими завываниями на фоне. Поможет ли жопа продажам?

1
mongol312

как жопа может НЕ помочь продажам игры?

1
hpi mongol312

Он какой-то неправильный. Не понимает очевидного.

0
hpi

Посмотри продажи нир автомата.

1
prorock hpi

Нир хотя бы стильно выглядела. А тут жопа жопой

-7
Сережаа

Игра вообще никакая, но зато жопа отличная!

-6
Hughey

А как можно ЭТО не любить?

1
Janekste

Было бы странно, если бы игра не пользовалась успехом. Я на 100% уверен, что за красивую женскую героиню очень приятно играть даже женщинам. Потому что персонаж реально красивый. А красота она и в Африке красота.

среди потребителей Stellar Blade наблюдается повышенный интерес к Final Fantasy 7 Rebirth

Ну ясень пень. Это логично. Всё-таки красивых персонажей любят все адекватные люди.

0
CleverJishnu

Ага, а ещё фифа, колда и так далее на такую же тематику - так же больше спроса у мужской части населения. Вообще, как не крути, но в игры играют всё равно куда больше именно парней, так что во многих играх процент мужской части будет намного выше.

0
Agent Qracle

Скуфов прогрели получается

-1
hpi

А лесбухи типа не играют?

-2
Air72ru
от 30 до 44 лет

Это что же получается, до 30 лет реальных лапают, после 44х уже не встаёт. А в период от 30 до 44х жёны разонравились, а любовницы не дают. Вот в игре отдушину находят.

-3
Котян Сутоевич

Потребитель нынче совсем нетребовательный пошёл. Кроме филейной части ГГ есть там на что смотреть-то?)

З.Ы. Против жоп ничего не имею, но игра, всё-таки, должна привлекать чем-то ещё. А то подавляющая часть новостей об этой игре здесь - это про задницу ГГ, её костюмы и внешность в целом, и о том, что "одной рукой играть не получится").

-4
mongol312

ну что показывают, то и хвалят. А что можно понять из демки - ну боевка в стиле соулс, вроде стандартный набор - уклонение, парирование, ульта, хилки. Что там может сильно нравится или не нравится, это уже спецам виднее, не возьмусь судить. Мне норм. Сюжет вроде банальный, но это надо всю игру пройти и уже после судить. Графон не самый лучший но и неплохой. Детализация тоже в норме. В чем конкретные претензии?

0
Air72ru mongol312

Там когда типа землетрясение, камера болтается так будто оператора пнули под зад и он изо всех сил пытается не грохнуться куборем. Для моих глаз эффект получился ужасно.

0
mongol312 Air72ru

ну вот, конкретная претензия. Тоже бесит эта манера трясти камерой.

0