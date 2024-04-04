Stellar Blade пользуется большим успехом у мужской аудитории

Мужская аудитория с большим интересом следит за игрой Stellar Blade. Но почему? По вполне очевидным причинам, около 84% покупателей, оформивших предварительный заказ на игру в США, это мужчины.
Информацией об этом поделился аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella), который также предоставил дополнительные сведения о том, как обстоят дела с предзаказами на hack 'n' slash. По его словам, из этих 84 % покупателей 69 % приходится на людей в возрасте от 30 до 44 лет.
Что любопытно, аналитик также сообщил, что среди потребителей Stellar Blade наблюдается повышенный интерес к Final Fantasy 7 Rebirth - 58 % от общего числа. К тому же 95 % из них посещают YouTube, а 74 % имеют активные X-профили.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5. В то же время режиссер Ким Хен Тэ в очередной раз напомнил о важности выбора конкретных нарядов в Stellar Blade. В недавнем интервью он рассказал о преимуществах одежды и предупредил, что тех, кто выбирает NSFW-костюм для Евы, ждет гораздо более сложный путь.
Кто бы сомневался, не прогнулись под повестку и запилили привлекательного женского персонажа а не очередное отбитое творение для толирастов.
что такое повестка?
и что такое номральные мужики?
примитивным амебам дай только сисек побольше, да члены поглуюже)
амебам это бесполезно объяснять.
Нормальный мужик любит красивые привлекательные женские формы. Ненормальный мужик НЕ любит красивые привлекательные женские формы. Но объяснять это тебе бессмысленно. Точка.
Демки мне хватило минут на 20, ибо скучно и кринжово, с очередными женскими завываниями на фоне. Поможет ли жопа продажам?
как жопа может НЕ помочь продажам игры?
Он какой-то неправильный. Не понимает очевидного.
Посмотри продажи нир автомата.
Нир хотя бы стильно выглядела. А тут жопа жопой
Игра вообще никакая, но зато жопа отличная!
А как можно ЭТО не любить?
Было бы странно, если бы игра не пользовалась успехом. Я на 100% уверен, что за красивую женскую героиню очень приятно играть даже женщинам. Потому что персонаж реально красивый. А красота она и в Африке красота.
Ну ясень пень. Это логично. Всё-таки красивых персонажей любят все адекватные люди.
Ага, а ещё фифа, колда и так далее на такую же тематику - так же больше спроса у мужской части населения. Вообще, как не крути, но в игры играют всё равно куда больше именно парней, так что во многих играх процент мужской части будет намного выше.
Скуфов прогрели получается
А лесбухи типа не играют?
Это что же получается, до 30 лет реальных лапают, после 44х уже не встаёт. А в период от 30 до 44х жёны разонравились, а любовницы не дают. Вот в игре отдушину находят.
Потребитель нынче совсем нетребовательный пошёл. Кроме филейной части ГГ есть там на что смотреть-то?)
З.Ы. Против жоп ничего не имею, но игра, всё-таки, должна привлекать чем-то ещё. А то подавляющая часть новостей об этой игре здесь - это про задницу ГГ, её костюмы и внешность в целом, и о том, что "одной рукой играть не получится").
ну что показывают, то и хвалят. А что можно понять из демки - ну боевка в стиле соулс, вроде стандартный набор - уклонение, парирование, ульта, хилки. Что там может сильно нравится или не нравится, это уже спецам виднее, не возьмусь судить. Мне норм. Сюжет вроде банальный, но это надо всю игру пройти и уже после судить. Графон не самый лучший но и неплохой. Детализация тоже в норме. В чем конкретные претензии?
Там когда типа землетрясение, камера болтается так будто оператора пнули под зад и он изо всех сил пытается не грохнуться куборем. Для моих глаз эффект получился ужасно.
ну вот, конкретная претензия. Тоже бесит эта манера трясти камерой.