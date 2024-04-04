Директор Stellar Blade советует игрокам по возможности одевать Еву в настоящую одежду, а не в NSFW-костюм

В Stellar Blade для главной героини Евы был создан довольно откровенный скин (NSFW 'Skin Suit'), который, согласно внутри-игровому описанию, будет наказывать игроков, снижая их способность отражать урон. И если вы действительно готовы облачить Еву в обтягивающий костюм, вам придется за это заплатить.
В новом интервью журналу Famitsu генеральный директор Shift Up Studios Ким Хен Тэ в очередной раз призвал игроков надевать одежду на Еву во время игры в новую экшен-RPG. Он вновь повторил, что очень сексуальный костюм, в частности, не для слабаков: "Сложность игрового процесса будет значительно повышена, поэтому я рекомендую вам носить одежду как можно чаще", - сказал Ким о костюме Евы. К тому же Ким уточнил, что Skin Suit - это просто костюм из похожей на кожу ткани, поэтому он так плотно облегает тело Евы.
Ким также упомянул, что Stellar Blade вполне может получить продолжение, если она найдет отклик у игроков, но для того, чтобы узнать что-то новое по этому поводу, нужно дождаться запуска игры и посмотреть, как она себя поведет на старте.
Релиз Stellar Blade на PS5 состоится в конце месяца, 26 апреля.
Соньки страхуются - типа мы не такие - "это все он - серый волк")) от же-ж и рыбку съесть и ..
Не им мне указывать как одевать тянку! А за усложнение минус им, я уже не студент и в соулс лайк и подобные усложненные игры некогда задрачивать, хочу чтоб как в байонетте или ДМС =D
Что-то мне Байонетта показалась сложнее соулсов или я просто не привык к такому
Это не помеха)))))
Как то через жопу меню скинов сделано. Чисто технически, этот костюм нельзя "Надеть", он появляется в слоте костюмов сразу экипированным, когда "Снимаешь" любой костюм.
Потому что это, по сути, нижнее бельё, если я правильно понял)
Ну я надеюсь что он модерам палки в колеса ставить не будет, так что люди ему помогут.
Вообще то обещали настраиваемый уровень сложности, чтоб одной рукой играть.
На ПК мододелы поправят, а на консолях будут страдать)
Но так конечно это троллинг какой-то, чтоб дать костюм, но задебаффать его
Лучше бы эту игру отдали на разработку польским разработчикам (тем что сделали Сукубус)! Там и ПОЛНОСТЬЮ голые сиськи-письки есть, и какие-никакие секс анимации. По сути своей, что эта игра, что та знатные трешаки, но у польских разработчиков хотя бы яйца есть, показать голое женское тело в отличии от этой ускоглазой сои.
Снятие брони всего лишь отключает щит.