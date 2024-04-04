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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 522 оценки

Директор Stellar Blade советует игрокам по возможности одевать Еву в настоящую одежду, а не в NSFW-костюм

Gruz_
Новости

В Stellar Blade для главной героини Евы был создан довольно откровенный скин (NSFW 'Skin Suit'), который, согласно внутри-игровому описанию, будет наказывать игроков, снижая их способность отражать урон. И если вы действительно готовы облачить Еву в обтягивающий костюм, вам придется за это заплатить.

В новом интервью журналу Famitsu генеральный директор Shift Up Studios Ким Хен Тэ в очередной раз призвал игроков надевать одежду на Еву во время игры в новую экшен-RPG. Он вновь повторил, что очень сексуальный костюм, в частности, не для слабаков: "Сложность игрового процесса будет значительно повышена, поэтому я рекомендую вам носить одежду как можно чаще", - сказал Ким о костюме Евы. К тому же Ким уточнил, что Skin Suit - это просто костюм из похожей на кожу ткани, поэтому он так плотно облегает тело Евы.

Ким также упомянул, что Stellar Blade вполне может получить продолжение, если она найдет отклик у игроков, но для того, чтобы узнать что-то новое по этому поводу, нужно дождаться запуска игры и посмотреть, как она себя поведет на старте.

Релиз Stellar Blade на PS5 состоится в конце месяца, 26 апреля.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
andgeka

Соньки страхуются - типа мы не такие - "это все он - серый волк")) от же-ж и рыбку съесть и ..

0
Mazaxati

Не им мне указывать как одевать тянку! А за усложнение минус им, я уже не студент и в соулс лайк и подобные усложненные игры некогда задрачивать, хочу чтоб как в байонетте или ДМС =D

0
AndralStormborn

Что-то мне Байонетта показалась сложнее соулсов или я просто не привык к такому

0
SOLUS5678

Это не помеха)))))

0
Vinzed

Как то через жопу меню скинов сделано. Чисто технически, этот костюм нельзя "Надеть", он появляется в слоте костюмов сразу экипированным, когда "Снимаешь" любой костюм.

0
antonborisov198

Потому что это, по сути, нижнее бельё, если я правильно понял)

1
LethalApple

Ну я надеюсь что он модерам палки в колеса ставить не будет, так что люди ему помогут.

0
Max Horror Games

Вообще то обещали настраиваемый уровень сложности, чтоб одной рукой играть.

0
AndralStormborn

На ПК мододелы поправят, а на консолях будут страдать)

Но так конечно это троллинг какой-то, чтоб дать костюм, но задебаффать его

0
Авраам Линкольн

Лучше бы эту игру отдали на разработку польским разработчикам (тем что сделали Сукубус)! Там и ПОЛНОСТЬЮ голые сиськи-письки есть, и какие-никакие секс анимации. По сути своей, что эта игра, что та знатные трешаки, но у польских разработчиков хотя бы яйца есть, показать голое женское тело в отличии от этой ускоглазой сои.

0
Perseus_33

Снятие брони всего лишь отключает щит.

-1