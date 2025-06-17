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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.6 2 286 оценок

Stellar Blade возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Экшен-слэшер Stellar Blade от студии Shift Up продолжает покорять чарты. С момента открытия предзаказов игра не выпадала из топ-10, а теперь уверенно заняла первую строчку. На втором месте обосновалась Dune: Awakening — MMO-выживач по вселенной "Дюны". Замыкает тройку Steam Deck, по-прежнему популярная портативная консоль от Valve.

Четвёртое место занял Elden Ring Nightreign, который потерял две позиции за неделю. На пятой строчке — Rematch, многопользовательский футбольный симулятор от авторов Sifu.

Helldivers 2 и Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic заняли шестую и седьмую позиции соответственно, а The Alters дебютировала на девятом месте среди платных игр, собрав 88% положительных отзывов.

  1. Stellar Blade
  2. Dune: Awakening
  3. Steam Deck
  4. Elden Ring Nightreign
  5. Rematch
  6. Helldivers 2
  7. Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
  8. Forza Horizon 5
  9. The Alters
  10. Deltarune
22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Константин335

Игра отличная вот и продается. Только сегодня закончил проходить игру, очень понравилась. Да в ней даже есть хоррор, чего я не ожидал, причем который реально пугает

9
JackReacher

Можно чуть подробней про хоррор?

Константин335 JackReacher

Ну там есть 2 локации в игре по сюжету, одна почти в начале, а другая ближе к концу игры, и там реально настоящий хоррор начинается, мне даже Dead Space напомнило

6
sa1958

Вот и здорово.

5
Kubominator

Игра Года!

5
Jarvis666

О, чуть не забыл. Гайс, у меня, на этом сайте похоже появилась своя "фан-база" личных хейтеров, которые мне всегда ставят клоунов и какашки. Понятное дело, что правду никто не любит. Для вас я специально написал супер правдивый и объективный обзор на эту игру. Да-да, скажете всем плевать на тебя и на твой бомжатский обзор, но на самом деле это не это так. Вот, перед покупкой игры обязательно прочтите.

https://steamcommunity.com/profiles/76561198168383699/recommended/3489700/

5
Rey4rtRO

Ты этим комментом сейчас себе фан-базу расширишь.

2
Константин335

Ваши ожидания, ваши проблемы. Сам себе завысил их и теперь чем то недоволен

Solstice

Stellar Blade также возглавила топ "контента" по ней на известных ресурсах

3
mongol312

нет, тут она даже не в топ-20. Это не так работает, для создания контента нужен запоминающийся персонаж с изюминкой, а этого у Евы нет. А очередной жопой ты там никого не привлечешь. Порно делают дрочеры, а не дураки.

8