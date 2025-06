Stellar Blade возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Экшен-слэшер Stellar Blade от студии Shift Up продолжает покорять чарты. С момента открытия предзаказов игра не выпадала из топ-10, а теперь уверенно заняла первую строчку. На втором месте обосновалась Dune: Awakening — MMO-выживач по вселенной "Дюны". Замыкает тройку Steam Deck, по-прежнему популярная портативная консоль от Valve.

Четвёртое место занял Elden Ring Nightreign, который потерял две позиции за неделю. На пятой строчке — Rematch, многопользовательский футбольный симулятор от авторов Sifu.

Helldivers 2 и Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic заняли шестую и седьмую позиции соответственно, а The Alters дебютировала на девятом месте среди платных игр, собрав 88% положительных отзывов.