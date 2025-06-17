Stellar Blade возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Экшен-слэшер Stellar Blade от студии Shift Up продолжает покорять чарты. С момента открытия предзаказов игра не выпадала из топ-10, а теперь уверенно заняла первую строчку. На втором месте обосновалась Dune: Awakening — MMO-выживач по вселенной "Дюны". Замыкает тройку Steam Deck, по-прежнему популярная портативная консоль от Valve.
Четвёртое место занял Elden Ring Nightreign, который потерял две позиции за неделю. На пятой строчке — Rematch, многопользовательский футбольный симулятор от авторов Sifu.
Helldivers 2 и Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic заняли шестую и седьмую позиции соответственно, а The Alters дебютировала на девятом месте среди платных игр, собрав 88% положительных отзывов.
- Stellar Blade
- Dune: Awakening
- Steam Deck
- Elden Ring Nightreign
- Rematch
- Helldivers 2
- Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
- Forza Horizon 5
- The Alters
- Deltarune
Игра отличная вот и продается. Только сегодня закончил проходить игру, очень понравилась. Да в ней даже есть хоррор, чего я не ожидал, причем который реально пугает
Можно чуть подробней про хоррор?
Ну там есть 2 локации в игре по сюжету, одна почти в начале, а другая ближе к концу игры, и там реально настоящий хоррор начинается, мне даже Dead Space напомнило
Вот и здорово.
Игра Года!
О, чуть не забыл. Гайс, у меня, на этом сайте похоже появилась своя "фан-база" личных хейтеров, которые мне всегда ставят клоунов и какашки. Понятное дело, что правду никто не любит. Для вас я специально написал супер правдивый и объективный обзор на эту игру. Да-да, скажете всем плевать на тебя и на твой бомжатский обзор, но на самом деле это не это так. Вот, перед покупкой игры обязательно прочтите.
https://steamcommunity.com/profiles/76561198168383699/recommended/3489700/
Ты этим комментом сейчас себе фан-базу расширишь.
Ваши ожидания, ваши проблемы. Сам себе завысил их и теперь чем то недоволен
Stellar Blade также возглавила топ "контента" по ней на известных ресурсах
нет, тут она даже не в топ-20. Это не так работает, для создания контента нужен запоминающийся персонаж с изюминкой, а этого у Евы нет. А очередной жопой ты там никого не привлечешь. Порно делают дрочеры, а не дураки.