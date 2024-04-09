Уровень сложности Stellar Blade задумывался как "сложный", но доступный

Одно из самых неожиданных открытий, сделанных в недавней демоверсии Stellar Blade, заключается в том, что этот PS5-эксклюзив гораздо больше похож на Dark Souls, чем ожидалось, а ведь многие фанаты ожидали получить впечатления, более схожие с Bayonetta или Devil May Cry. По словам ведущих разработчиков из Shift Up, такой подход к сложности был задуман специально, но в игре будут предусмотрены опции, которые сделают игру немного проще для тех, кому они нужны.
В новом интервью на PlayStation Blog ее режиссер Ким Хён Тэ и техдиректор Ли Дон Ги рассказали, что Stellar Blade создана "для того, чтобы каждый мог насладиться экшеном", но при этом они хотели заставить игроков не просто агрессивно атаковать врагов и делать различные комбо.
Важно, чтобы игроки внимательно следили за движениями врагов и понимали ход боя, чтобы правильно реагировать. Навыки растут благодаря древу умений, а экипировка, такая как Exospine и Gear, еще больше увеличивает их. Поскольку каждый предмет экипировки работает по-разному, игроки должны выбрать свой стиль боя, ориентированный на скорость, агрессию, чтобы ошеломить врагов, или осторожность во время атаки противника.
По умолчанию в игре используется обычный уровень сложности, но при желании сложность можно будет менять на лету, а также использовать сюжетный режим, в который при необходимости будет включена функция "Помощь в действии". Эта настройка замедляет движение противника, позволяя изучить его атаку, а затем показывает на экране подсказки, когда следует парировать и уклоняться. "Эта функция делает игру более доступной и приятной даже для тех, кто обычно сторонится экшенов".
Кроме того, в Stellar Blade заявлен сложный режим, а после релиза в игру будет добавлен режим New Game+, а также новые наряды для главной героини Евы.
Осталось 20 дней До выхода. Заценим эти уровни сложности