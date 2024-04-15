Настоящий фанат девушек и лестниц! Геймер провел в демоверсии Stellar Blade больше 114 часов

Корейские разработчики из студии Shift Up в конце прошлого месяца выпустили демоверсию ожидаемой игры Stellar Blade. Для многих игроков пробная версия стала отличной возможностью ознакомиться с механикой слэшера и лично оценить "скандальные" формы главной героини. К удивлению самих авторов желающих опробовать проект оказалось действительно много, но еще сильнее их поразило время, проведенное за демкой. Буквально вчера в Shift Up хвастались, что один из фанатов провел за ранней версией игры 50 часов, а сегодня объявился новый рекордсмен. Он объявил себя настоящим фанатом "девушек и лестниц", которому не жалко и сотню часов на демку Stellar Blade.
Необычным рекордом отметился пользователь под ником DameEauphelia. Судя по его словам, он не является большим поклонником слэшеров, и среди жанров больше отдает предпочтение шутерам и рогаликам. Тем не менее ему настолько понравился экшен в демоверсии Stellar Blade, что он просто не мог остановиться. В итоге геймер провел за игрой больше 114 часов. Все это время он повторно проходил доступные в демо задания и боссов, разучивая новые комбинации ударов.
Такое количество времени в демке Stellar Blade удивило даже самих разработчиков. Несмотря на их предупреждения фанатам набраться терпения до полного релиза, DameEauphelia установил настоящий рекорд среди пробных версий. Авторы отметили его старания через официальные социальные сети игры.
Пользователи не поверили в искренние слова DameEauphelia. Часть игроков считает, что он специально оставил PS5 включенной с демоверсией на сотни часов. Впрочем, это маловероятно, по словам консольных экспертов, внутренний таймер перестает считать время во время долгого бездействия. Другие же игроки предположили, что DameEauphelia более 100 часов просто восхищался детализацией главной героини Евы, которая стала предметом горячих споров в интернете. Напомним, ранее авторы объяснили почему выбрали такой дизайн для девушки и других персонажей игры.
Настоящий е****т, а не фанат
Набивал руку перед релизом, так сказать.
Как у Ваномаса 15 тысяч часов в доте, в половине из которых он спал на тряпках, пока игра включена, а в другой половине варды в рюкзаке носил и не ставил
моё F каждому кто надрачивал по 100 часов
На паузе оставил, чтобы обратить на себя внимание.
Для людей, у которых нет личной жизни и других занятий кроме компьютерных игр ничего невозможного в этом нет. Такой типаж метко показан в серии "Южного парка" про Варкрафт. Если ему понравилась главная героиня, то он он будет проводить в этой игре десятки часов, чтобы просто смотреть на нее и управлять ей, и плевать ему на продвижение по сюжету, маршрут и т.д. 114 часов для таких - это еще мало.
Не знаю что можно делать, 115 часов демо игре.
Если вы, вдруг, не в курсе можно сделать глитч и пройти дальше ограничения демки, на Ютубе есть видево. Там прилично контента, целый уровень. Ещё сверху можно минут 40 наиграть, если каждый угол облизать. Я попробовал, мне понравилось. 100 часов там все равно нечего делать, но кто хочет немного покопошиться, велкам
Сам демку проходил много часов но парень переплюнул даже меня. Вот они фанаты!!!
Может он просто часто умирал и смог пройти игру только за это время? или мб семья большая и прошло несколько человек? Почему сразу ебанат который сидит и дрочит на модельку?