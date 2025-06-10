В Steam стала доступна предзагрузка Stellar Blade

В Steam наконец-то стартовала предзагрузка постапокалиптического экшена Stellar Blade, который выйдет на PC 12 июня в 01:00 по Московскому времени. Владельцы PC смогут оценить известный экшен от Shift Up с улучшенной графикой и поддержкой высокого FPS. Игра поддерживает DLSS/FSR, а размер полной версии составляет около 55 ГБ. Для тех, кто еще не определился с покупкой, в Steam доступна бесплатная демо-версия.
Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, члена элитного отряда воинов с продвинутыми биомеханическими способностями, сражающейся против инопланетных захватчиков. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.
Интересно упадёт ли процент посещаемости одного известного клубничного ресурса, когда на ПК выйдет эта поделка. Лана это шутка. Ибо по мне игра, которая не привлекает другими вещами, а только клубничкой долго не проживёт. Как там говорится красота не вечна, а оплачивать её пожизненно. А ну да это про брак. )))
столько шума из ничего умеют же ажиотаж на пустом месте сделать
она соравно под защитой а это покупать я даже не буду
Ну купи пж, молю
В офисе shift up щас наверное все рыдают из за того что ты не купил ))
надеюсь игра будет успешной в продажах, чтобы Сони и в дальнейшем всех свои игры/игры студий партнеров выпускала на ПК
Жаль, что на акк даже не подарить, странное решение.
Ключи уже в продаже. Для Ру, и СНГ. Для СНГ дешевле. Ссылку бы скинул, но ПГ меня забанит, так как я не рекламирую их оверпрайсового партнёра.
На днях значит поменяли, так как в выходные не было для РУ.
Напрямую в Стиме для Ру не купишь. Только ключ.
Уже загрузил её
левую или правую?
Вообще пох я хоть прям щас могу взять вкл консоль и катать и не ждать релиза