ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 832 оценки

В Steam стала доступна предзагрузка Stellar Blade

2BLaraSex 2BLaraSex

В Steam наконец-то стартовала предзагрузка постапокалиптического экшена Stellar Blade, который выйдет на PC 12 июня в 01:00 по Московскому времени. Владельцы PC смогут оценить известный экшен от Shift Up с улучшенной графикой и поддержкой высокого FPS. Игра поддерживает DLSS/FSR, а размер полной версии составляет около 55 ГБ. Для тех, кто еще не определился с покупкой, в Steam доступна бесплатная демо-версия.

Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, члена элитного отряда воинов с продвинутыми биомеханическими способностями, сражающейся против инопланетных захватчиков. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.

18
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake
9
Egik81

Интересно упадёт ли процент посещаемости одного известного клубничного ресурса, когда на ПК выйдет эта поделка. Лана это шутка. Ибо по мне игра, которая не привлекает другими вещами, а только клубничкой долго не проживёт. Как там говорится красота не вечна, а оплачивать её пожизненно. А ну да это про брак. )))

6
Игорь Болонев

столько шума из ничего умеют же ажиотаж на пустом месте сделать

5
BrightLazarus

она соравно под защитой а это покупать я даже не буду

5
Jarvis666

Ну купи пж, молю

3
Resplaytor

В офисе shift up щас наверное все рыдают из за того что ты не купил ))

4
My life is a game

надеюсь игра будет успешной в продажах, чтобы Сони и в дальнейшем всех свои игры/игры студий партнеров выпускала на ПК

4
Kenn1y

Жаль, что на акк даже не подарить, странное решение.

MODERN_GEAR

Ключи уже в продаже. Для Ру, и СНГ. Для СНГ дешевле. Ссылку бы скинул, но ПГ меня забанит, так как я не рекламирую их оверпрайсового партнёра.

Kenn1y MODERN_GEAR

На днях значит поменяли, так как в выходные не было для РУ.

MODERN_GEAR Kenn1y

Напрямую в Стиме для Ру не купишь. Только ключ.

Maksim_33rus

Уже загрузил её

Snake Snaake Snaaaaaake

левую или правую?

4
Анна Кранцове

Вообще пох я хоть прям щас могу взять вкл консоль и катать и не ждать релиза