В Steam стала доступна предзагрузка Stellar Blade

В Steam наконец-то стартовала предзагрузка постапокалиптического экшена Stellar Blade, который выйдет на PC 12 июня в 01:00 по Московскому времени. Владельцы PC смогут оценить известный экшен от Shift Up с улучшенной графикой и поддержкой высокого FPS. Игра поддерживает DLSS/FSR, а размер полной версии составляет около 55 ГБ. Для тех, кто еще не определился с покупкой, в Steam доступна бесплатная демо-версия.

Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, члена элитного отряда воинов с продвинутыми биомеханическими способностями, сражающейся против инопланетных захватчиков. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.