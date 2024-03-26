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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 467 оценок

Японское подразделение PlayStation показало трейлер Stellar Blade с атмосферной японской озвучкой

Gutsz
Новости

Корейские разработчики динамичного слэшера Stellar Blade всегда радовали нас эффектными трейлерами. К сожалению, демонстрации игры сопровождались английским дубляжем, из-за чего колоритность азиатского проекта слегка терялась, но теперь это наконец-то исправили. Японское подразделение PlayStation опубликовало трейлер Stellar Blade с атмосферной озвучкой на японском языке.

Увы, видео не показывает новых кадров из игры. Фактически, издатель опубликовал ролик, который был представлен публике еще несколько месяцев назад. Главным же отличием трейлера стала демонстрация другой озвучки игры. В ролике используются кадры с японским дубляжем, что заметно улучшает общее восприятие проекта, особенно для ценителей азиатской культуры в игровой индустрии.

Напомним, ранее разработчики игры из студии Shift Up объявили дату выхода бесплатной демоверсии. Каждый желающий сможет опробовать Stellar Blade уже на этой неделе. Релиз экшена все также запланирован на 26 апреля.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GullibleCelia

Главное, чтобы был русский. Хотя бы субтитрами

3
SOLUS5678

Японский тут однозначно лучше.

2
Jokernet

С японской это понятно, но почему никто не пишет про остальные языки, в особенности про русский, что боятся никто предзаказ делать не будет? В демо версии нету озвучки, но пишут про 22 языков, значит русская озвучка должна быть.

1
andgeka

смотрится конечно оч. многообещающе, особенно ПК-версия с модами

0
logostramus

Мля у этого автора все новости атмосферные

0
Авраам Линкольн

Там Дисней раскритиковал один инвестор и кстати, его высказывание идеально подходит и к этой игре:

«Люди играют в игры, чтобы развлечься. Они играют в них не для того, чтобы узнать современную повестку. Зачем мне игра Stellar Blade в которой все главные герои — это женщины? Не то чтобы я имел что-то против женщин, но зачем мне это? Почему в Stellar Blade [протагонистами] не могут быть мужчины?» — Нельсон Пельтц.
-1
andgeka

бабка с закадровым голосом - совсем не в тему

-2