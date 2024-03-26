Японское подразделение PlayStation показало трейлер Stellar Blade с атмосферной японской озвучкой

Корейские разработчики динамичного слэшера Stellar Blade всегда радовали нас эффектными трейлерами. К сожалению, демонстрации игры сопровождались английским дубляжем, из-за чего колоритность азиатского проекта слегка терялась, но теперь это наконец-то исправили. Японское подразделение PlayStation опубликовало трейлер Stellar Blade с атмосферной озвучкой на японском языке.
Увы, видео не показывает новых кадров из игры. Фактически, издатель опубликовал ролик, который был представлен публике еще несколько месяцев назад. Главным же отличием трейлера стала демонстрация другой озвучки игры. В ролике используются кадры с японским дубляжем, что заметно улучшает общее восприятие проекта, особенно для ценителей азиатской культуры в игровой индустрии.
Напомним, ранее разработчики игры из студии Shift Up объявили дату выхода бесплатной демоверсии. Каждый желающий сможет опробовать Stellar Blade уже на этой неделе. Релиз экшена все также запланирован на 26 апреля.
Главное, чтобы был русский. Хотя бы субтитрами
Японский тут однозначно лучше.
С японской это понятно, но почему никто не пишет про остальные языки, в особенности про русский, что боятся никто предзаказ делать не будет? В демо версии нету озвучки, но пишут про 22 языков, значит русская озвучка должна быть.
смотрится конечно оч. многообещающе, особенно ПК-версия с модами
Мля у этого автора все новости атмосферные
Там Дисней раскритиковал один инвестор и кстати, его высказывание идеально подходит и к этой игре:
бабка с закадровым голосом - совсем не в тему