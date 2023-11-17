Новое сюжетно-ориентированное расширение Astral Planes стало доступно для Stellaris на ПК

Компания Paradox Interactive запустила Astral Planes, новое сюжетно-ориентированное расширение для своей научно-фантастической стратегической игры Stellaris. Astral Planes доступна на ПК. Кроме того, вышлобесплатное обновление 3.10 «Pyxis», расширяющее базовую игру и улучшающее несколько ранее выпущенных расширений, особенно в отношении лидеров, присутствующих в игре.

Разблокируйте новые технологии, действия и реликвии, чтобы манипулировать пространством и взаимодействовать с галактикой неожиданными способами. Исследуйте новые миры, наполненные загадками и возможностями.

Путешествуйте по астральным планам, чтобы открыть для себя множество уникальных мест, каждое из которых обладает свойствами и явлениями, выходящими за рамки обыденного. Столкнитесь лицом к лицу с очаровательными и устрашающими существами, раскройте давно погребенные тайны или решите исследовать истинную природу своего прошлого с помощью Riftworld Origin.

Впервые в Stellaris вы можете перемещаться по разветвленным повествованиям с помощью специального интерфейса, специально разработанного для максимизации эффекта выбора игрока. Астральные планы полны сюрпризов, и для достижения желаемого результата придется сделать трудный выбор. Примите правильное решение для своей империи и проложите курс, соответствующий вашему стилю игры.

В дополнение к стандартным обновлениям и исправлениям ошибок, этот патч также объединяет лидеров и обновляет гражданские модели, деревья традиций и льготы вознесения, связанные с этими лидерами, а также многие другие дополнения. Заинтересованные фанаты могут прочитать больше об этих дополнениях в дневниках разработчиков здесь.