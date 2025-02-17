Paradox Interactive готовит грандиозное обновление для стратегии Stellaris, направленное на улучшение производительности

Студия Paradox Interactive готовит грандиозное обновление для своей космической стратегии Stellaris. Версия 4.0, также известная как Phoenix, выйдет в мае, приуроченная к девятилетнему юбилею игры. В этом обновлении разработчики обещают решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются игроки в поздней игре — производительность. По мере того как Stellaris расширялся и становился все более сложным, игра начала страдать от замедлений, особенно в играх с большими империями. Как отметил геймдиретор Стивен «Eladrin» Мурай, Paradox решила переработать систему ПОПов (или населения) и значительно улучшить производительность, сохраняя при этом глубину геймплея.

Система ПОПов была введена в Stellaris еще в обновлении 2.2, когда каждый ПОП занимал рабочее место и производил ресурсы. Однако, по словам Мурая, это решение не оправдало себя в долгосрочной перспективе. Особенно когда игра начинала приближаться к поздним стадиям, где рост численности населения приводил к замедлению хода. В новой системе, которая будет введена в обновлении Phoenix, каждый ПОП будет генерировать рабочую силу, а ресурсы будут производиться самими планетами. Таким образом, численность населения будет обрабатываться быстрее и с меньшими вычислительными затратами.

Кроме того, Paradox решила изменить масштаб ПОПов. Теперь то, что раньше влияло на одного ПОПа, будет воздействовать на группу из 100 человек. Это упрощает управление, а также позволяет лучше сбалансировать рост населения. В свою очередь, численность населения будет расти более реалистично: многовидовые империи, которые раньше могли быстро заполнять колонии, теперь будут зависеть от миграции. Ранние колонии потребуют большего внимания и усилий для развития, что сделает процесс колонизации более увлекательным и сложным.

Чтобы поддержать эти изменения, разработчики вводят новый слой населения — Гражданские или Жители, которые будут представлять собой незарегистрированных граждан, но будут активно мигрировать в поисках лучших условий. Это добавляет дополнительный уровень сложности в управление империей, ведь безработные попы будут постепенно становиться гражданскими, что влияет на дальнейшее развитие.

Однако, как отмечает Мурай, команда переживает, что ранние захваты планет могут стать слишком легкими благодаря увеличенному стартовому числу попов. Поэтому в обновлении рассматривается возможность добавления новых сложностей для завоевания родных миров, например, введение гражданской гвардии или новых оборонительных механик, таких как платформы. Важной частью обновления будет также работа с балансом, чтобы игроки не могли просто захватывать миры, игнорируя их пригодность для жизни.

Таким образом, Stellaris 4.0 обещает стать важным шагом вперед для игры, решая давно назревшие проблемы с производительностью, улучшая управление населением и добавляя новые вызовы для игроков. Обновление Phoenix создаст более плавный и увлекательный опыт для всех, кто погружается в глубокую космическую стратегию.