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Stellaris 09.05.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
9.1 3 029 оценок

Paradox опубликовали новый сюжетный трейлер дополнения Biogenesis для Stellaris

Solstice Solstice

В кинематографическом трейлере рассказывается история женщины, управляющей биологическим кораблём.

В детстве я верила в мечту отца о единстве против врагов. Надежда не помогла выжить, пришлось измениться. Мы все изменились, чтобы выжить. Теперь мы охотники, а не добыча. Нам открылось новое видение нашего будущего. Мы будем править галактикой.

В конце трейлера демонстрируется огромное существо, пожирающее целую планету.

Biogenesis станет первым дополнением сезона 9. Оно добавит в игру биокорабли и возможность стать новым типом кризиса, вырастив чудовище (скорее всего, именно оно демонстрируется в трейлере).

Релиз Biogenesis ожидается 5 мая.

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