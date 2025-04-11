Paradox опубликовали новый сюжетный трейлер дополнения Biogenesis для Stellaris

В кинематографическом трейлере рассказывается история женщины, управляющей биологическим кораблём.
В детстве я верила в мечту отца о единстве против врагов. Надежда не помогла выжить, пришлось измениться. Мы все изменились, чтобы выжить. Теперь мы охотники, а не добыча. Нам открылось новое видение нашего будущего. Мы будем править галактикой.
В конце трейлера демонстрируется огромное существо, пожирающее целую планету.
Biogenesis станет первым дополнением сезона 9. Оно добавит в игру биокорабли и возможность стать новым типом кризиса, вырастив чудовище (скорее всего, именно оно демонстрируется в трейлере).
Релиз Biogenesis ожидается 5 мая.
Я это Рой!