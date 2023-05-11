Stellaris продается с 75% скидкой по случаю выхода нового DLC. Вышло небольшое обновление 3.8.2 с исправлением ошибок ©

В честь выхода нового дополнения в Steam началась привлекательная акция для Stellaris. 4X-стратегия является одной из самых популярных в своем роде - в магазине Valve у нее 88% положительных отзывов, а вчерашний рекорд активности составил 68 602 человека, играющих одновременно.

Игру можно приобрести отдельно или в нескольких наборах со скидкой. На ряд отдельных дополнений также были снижены цены, так что это хорошая возможность пополнить свою коллекцию.

Распродажа была организована в честь запуска последнего дополнения Galactic Paragons, и закончится 18 мая.

Разработчики также выпустили сегодня обновление 3.8.2, направленное на исправление критических ошибок, а также в ИИ и интерфейсе.