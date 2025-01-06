Студия Paradox планирует полностью переделать систему шпионажа в Stellaris

Paradox признала несоответствие системы шпионажа в космической стратегии Stellaris ожиданиям игроков и начала связываться с игроками для дальнейшей переработки.

Хотя Stellaris считается одной из лучших стратегических игр на Steam, система шпионажа всегда была ее слабым звеном. Так, создание шпионских сетей для сбора информации и проникновения на базу противника должно быть одним из самых интересных элементов любой стратегии, однако в Stellaris эта механика приносит минимальную пользу, и часто оказывается пустой тратой ресурсов.

Сегодняшняя система шпионажа не оправдывает возложенных на нее надежд. Шпионские сети сложно контролировать, их влияние незначительно, а реального противодействия нет. - Геймдиректор Стивен "Eladrin" Мюррей

Это как фонтан желаний, только вместо монет вы бросаете влияние, а вместо фонтана - бездонный колодец, который не исполняет желания. - пользователь форума Stellaris

Paradox начал связываться с геймерами, чтобы понять, как улучшить систему. Разработчики интересуются мнением игроков о желаемом влиянии шпионажа на игровой процесс, его недостатках и возможностях улучшения искусственного интеллекта противников. Также рассматриваются вопросы ролевого потенциала системы и особенно проблемных механик.

Можно поучаствовать в обратной связи в опросе на форуме Paradox. По словам куратора команды, они уже получили более 8000 ответов по предыдущим опросам о боевой системе и пиратах.