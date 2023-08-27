Девлог Stoneshard - обновление Rags to Riches, текущий прогресс

Мы продолжаем работу над обновлением Rags to Riches, которое должно стать крупнейшим за всё время. Сейчас наша команда одновременно работает над сразу несколькими вещами: системой улучшений каравана, генератором подземелий, обновлёнными контрактами, системой готовки, улучшениями поиска пути для врагов, а также концептированием некоторых механик на следующие обновления. В скором времени мы надеемся закончить работу над механикой каравана и готовкой, и посвятить им отдельные девлоги.

Пока что работа над обновлением далека от завершения, поэтому мы решили сделать ещё одно промежуточное обновление, выпустив часть контента, изначально запланированного на Rags to Riches, чуть раньше времени. Итак, что же ждёт вас в патче 0.8.2.0, который планируется к выходу в ближайшие несколько недель?

НОВЫЕ ВРАГИ

Нежить долгое время не получала никаких обновлений, поэтому у них появятся 9 новых разновидностей врагов: высокоуровневые проклятые и древние гасты, особые гниющие неупокоенные, а также 6 видов новых умертвий.

Многие способности нежити будут переработаны и перераспределены между разными врагами. Общая задумка - усилить взаимодействие между малочисленной прослойкой гастов и чернокнижников и обычной нежитью, подчеркнув роль воскрешённых скелетов в качестве своеобразного ресурса, с помощью которого некроманты и сражаются с врагом.

В качестве примера продемонстрируем переработанные “Проклятие” и “Проклятие слабости”, заменённые на “Проклятие разложения” и “Проклятие агонии” соответственно:

Новые боссы. Всё это время даже в высокоуровневых подземельях персонажа встречали некроманты 2-го тира. Мы исправим это, добавив усиленную версию некромантов для бриннских склепов, а также его особую разновидность для удалённых подземелий - призывателя умертвий, специализирующегося, как вы могли догадаться, на призыве умертвий. Помимо этого, в удалённых подземельях также можно будет сразиться с минибоссом-Восставшим - давно умершим командором Ордена, воскрешённым запретной магией.

Высокоуровневые неупокоенные получат способность “Мёртвая хватка”, чтобы лучше раскрыть этих врагов на поздних этапах игры - она позволит обездвиживать персонажа и будет синергировать с проклятиями, накладываемыми заклинателями. Гниющие неупокоенные также получат ауру зловония, напоминающую таковую у гарпий, но с усиленным эффектом.

Также мы добавим двух новых минибоссов и для Обращённых, так как их высокоуровневые подземелья не могли похвастаться вариативностью финальных схваток: в скором времени к культу присоединятся Клеймитель - разносторонний босс, специализирующийся на дебаффах и получении бонусов за павших союзников, а также Разрушитель с фокусом на выведении врагов из строя и использовании крайне мощных атак.

КАРТЫ

Ещё одно важное нововведение следующего патча - это переосмысление бумажных карт, которые многие из вас наверняка застали в самом начале Раннего доступа. Их главная цель - облегчить исследование, дополнив систему слухов и наводок, получаемых от NPC.

Принцип их работы очень прост: использование бумажной карты позволяет персонажу перенести содержащуюся в них информацию на свою глобальную карту, открывая на ней общие очертания соответствующей зоны. Эти сведения включают в себя рельеф, дороги, подземелья, а также некоторые точки интереса. Лагеря, угодья, телеги, алтари и подобные объекты на них отмечаться не будут - их придётся искать самостоятельно или с помощью слухов.

Важная деталь: все бумажные карты были созданы в прошлом, ещё до начала междоусобной войны в Альдоре. Поэтому многие вещи, изображённые на них, не всегда будут соответствовать настоящему положению дел: катакомбы, к примеру, не в виде руин, а как ещё функционирующие монастыри и часовни. Естественно, те точки интереса, которые появились после начала войны (вроде осадного лагеря), или те, про которые вряд ли было известно картографу (например, хижина ведьмы) на бумажных картах отмечаться также не будут.

Ряд карт можно будет купить по достижению благосклонности у старейшин поселений, а одна, с окрестностями Осбрука, будет выдаваться в самом начале игры Верреном. Оставшиеся карты, покрывающие отдалённые участки Бриннской марки, можно будет найти в виде случайной добычи в высокоуровневых подземельях.

БОЕВОЙ ДУХ

Механика боевого духа и бегства появилась в игре достаточно давно - ещё в Way Forward. Однако, по ряду причин нам не очень нравилось, как она работала. Мы переработали её, внеся следующие изменения:

Во-первых, боевой дух теперь отображается при осмотре врага в виде отдельного показателя, позволяя примерно оценить, насколько близок к бегству ваш соперник.

Исправлена проблема, из-за которой убегающие враги часто быстро возвращались обратно в бой, чтобы почти сразу же начать вновь отступать.

Сама система стала более детерминированной: тепреь это полноценная шкала, а не процентный шанс, растущий при выполнении определённых условий. Список ситуаций, влияющих на боевой дух, был значительно расширен: помимо получения урона, травм и критов, теперь на боевой дух врагов влияют союзники рядом, их бегство или гибель, получение определённых эффектов, качество экипировки персонажа и так далее. Подробней мы опишем их уже в патчноуте.

Не обошлось и без условий, которые будут работать против игрока: например, травмы, кровотечения и низкий запас здоровья вашего персонажа будут воодушевлять врагов, делая их отступление менее вероятным.

Мы знаем, что многие жалуются на исчезновение врагов при их бегстве на другую локацию. Эта ситуация вызвана некоторыми ограничениями игрового движка - GMS может обрабатывать происходящее лишь непосредственно в той локации, в которой находится игрок.

Изначально мы также планировали решить эту проблему в этом обновлении, добавив систему, эмулирующую их переход. Однако, по ходу работы мы решили объединить её с уже существующей системой перехода врагов вслед за игроком, а так же заложить всё необходимое под будущую систему случайных встреч, для которых тоже понадобится воспроизводить маршруты перемещения NPC по открытому миру. Увы, такая переработка приведёт к несовместимости существующих сохранений, поэтому это улучшение появится в игре уже вместе с Rags to Riches.

СТАТИСТИКА

Это небольшая, но приятная функция позволит вам быстро оценить успехи своего персонажа. Здесь вы сможете найти подробную информацию про самые важные аспекты вашего текущего прохождения: от времени, проведённого в подземельях, до количества осквернённых могил и потраченных на наркотики денег.

На этом всё. До встречи!