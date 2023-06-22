Stranded: Alien Dawn получит крупное обновление на следующей неделе ©

Большое новое обновление Stranded: Alien Dawn было анонсировано на следующую неделю, и оно принесет целый ряд новых материалов для симулятора выживания пришельцев. Вы сможете исследовать совершенно новый регион, полный уникальной флоры и фауны, а также использовать новые механики, инструменты и многое другое.

Stranded: Alien Dawn вышла в продажу в апреле, а в раннем доступе находилась с октября прошлого года. Теперь разработчик Haemimont Games смотрит в будущее, выпустив первый крупный патч после запуска игры, который действительно довольно большой, во многом благодаря новому региону Saltu.

По словам Haemimont, это густые засушливые джунгли, населенные "разнообразной флорой", а также "новыми и экзотическими животными", специально адаптированными к условиям джунглей. Год в Солту делится на влажный и сухой сезоны, но здесь нет холодной погоды, что означает, что пища будет разлагаться быстрее и вам придется охлаждать выживших.

Помимо нового окружения джунглей, обновление Stranded: Alien Dawn принесет новые механики, с которыми вам предстоит побороться. Прежде всего, это новые флаги территорий и рабочие зоны, которые помогут вам разграничить зоны, куда могут или не могут перемещаться выжившие. Вы можете назначать выживших на определенные участки, изменять их поведение в зависимости от факторов окружающей среды и многое другое.

Новая механика "Инструменты выжившего" также дебютирует в этом обновлении. Теперь ваши выжившие будут иметь при себе инструменты, включая набор для выживания, различные инструменты для сбора урожая и деревьев, сигнальные ракеты, а также респиратор для событий, связанных с токсичным пеплом. Также добавляется новый выживший, обладающий навыками лечения, которые должны отлично дополнить опасности региона Салту.

Выход обновления запланирован на 29 июня, а 28 июня состоится прямой эфир, на котором Haemimont расскажет о том, что вас ждет.