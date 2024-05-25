Состоялся анонс сиквела мистической головоломки Strange Horticulture под названием Strange Antiquities

Bad Viking и Iceberg Entertainment анонсировали продолжение Strange Horticulture под названием Strange Antiquities. Если вам понравилась первая игра, сочетающая в себе уютную атмосферу и жутковатый хоррор, то, возможно, вы будете в восторге.

В Strange Horticulture вам предстояло управлять магазином, торгующим всевозможными диковинными растениями, а если вы решались раскрыть его, то под легкой загадкой скрывалась и жуткая тайна.

Похоже, что Strange Antiquities продолжит эту тему, только на этот раз в вашем магазине будут продаваться не только ботанические, но и всевозможные диковинки. Действие игры происходит в том же городе, что и в Horticulture, так что недвижимость в магазине должна быть безумно ценной.

Жители Ундермира будут обращаться к вам за помощью в решении различных проблем, а вы должны будете помочь им разгадать тайны предметов, которые они приносят, а также предметов, которые вы обнаружите другими способами.

История начинается с того, что над городом начинает кружить стая ворон, после чего эксперт по оккультизму Верона Грин отправляется в Ундермир, чтобы обсудить все с тауматургом Элаем Уайтом.

Однако все идет не по плану, и вскоре Ундермир оказывается втянут в очередную загадку, разгадать которую сможете только вы.

Strange Antiquities появится на PC в момент релиза, хотя о сроках выхода пока не сообщается.