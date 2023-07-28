Оккультная головоломка Strange Horticulture выйдет на Xbox в начале августа

Мистическая головоломка, которая переносит вас в тихий городок под названием Андемир. Вам достаётся роль цветовода, который владеет магазином «Загадочные растения».

Вы должны заниматься исследованием окружающих мест, чтобы искать новые образцы растений и открывать их свойства. Выбирать место исследования следует с осторожностью, поскольку есть такие места, от которых лучше держаться подальше.

Но обычным поиском растений дело не закончится, ведь вас ждёт мистическая история, уходящая корнями в глубокую древность.