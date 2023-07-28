Оккультная головоломка Strange Horticulture выйдет на Xbox в начале августа

Отправляйтесь в темное и уютное приключение с Strange Horticulture, гипнотизирующей оккультной игрой-головоломкой, созданной талантливыми умами Bad Viking и опубликованной Iceberg Interactive, которая станет доступна на Xbox 4 августа.
Strange Horticulture — необычная игра о сборе и каталогизации могущественных растений. Игроки исследуют землю, гладят кошку, разговаривают с ковеном или присоединяются к культу. Они влияют на историю и разгадывают темные тайны Undermere с помощью своей постоянно растущей коллекции необычных растений.
Выбранная PC Gamer лучшей игрой-головоломкой 2022 года с оценкой Metacritic 83 и местом в рейтинге Metacritic TOP 50 PC GAMES OF 2022, Strange Horticulture может похвастаться исключительно положительными отзывами в Steam, оценкой 8/10 от Nintendo Life, рекомендованная Polygon, RockPaperShotgun и GameSpew, и это лишь некоторые из сотен наград, которые получила эта игра.