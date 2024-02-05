Приключенческая игра-головоломка на оккультную тематику Strange Horticulture выйдет на PlayStation 23 февраля

Нидерландский издатель инди-игр Iceberg Interactive и английский разработчик инди-игр Bad Viking сообщили, что их приключенческая игра-головоломка на оккультную тематику Strange Horticulture выходит на PS5 и PS4 в PSN 23 февраля 2024 года.
Strange Horticulture первоначально была выпущена на платформах ПК в январе 2022 года и получила признание критиков. Игра предлагает темное и уютное приключение о сборе и каталогизации растений. Игроки могут исследовать землю, погладить кота Хеллебора, поговорить с ковеном или присоединиться к культу. Им предстоит использовать свою постоянно растущую коллекцию могущественных растений, чтобы разгадать темные тайны города Андермир.