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Strange Horticulture 21.01.2022
Адвенчура, Логические, Инди, Другой симулятор
6.4 15 оценок

Приключенческая игра-головоломка на оккультную тематику Strange Horticulture выйдет на PlayStation 23 февраля

monk70
Новости

Нидерландский издатель инди-игр Iceberg Interactive и английский разработчик инди-игр Bad Viking сообщили, что их приключенческая игра-головоломка на оккультную тематику Strange Horticulture выходит на PS5 и PS4 в PSN 23 февраля 2024 года.

Strange Horticulture первоначально была выпущена на платформах ПК в январе 2022 года и получила признание критиков. Игра предлагает темное и уютное приключение о сборе и каталогизации растений. Игроки могут исследовать землю, погладить кота Хеллебора, поговорить с ковеном или присоединиться к культу. Им предстоит использовать свою постоянно растущую коллекцию могущественных растений, чтобы разгадать темные тайны города Андермир.

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