Стратегия Strategic Mind: Fight for Dominance скоро выйдет на консолях Xbox ©

Klabater объявила о предстоящем выпуске новой части серии Strategic Mind — Strategic Mind: Fight for Dominance для Xbox One и Xbox Series X|S. В новом игре будут объединены две игры из франшизы: Spectre of Communism и Blitzkrieg, которые никогда ранее не выпускались на консолях Xbox.

Strategic Mind: Fight for Dominance предлагает игрокам уникальную возможность возглавить немецкие вооруженные силы в их дерзких завоеваниях, бросая вызов невообразимым препятствиям, стремясь к окончательной победе в Европе с помощью стратегической доктрины блицкрига. В качестве альтернативы игроки могут взять на себя роль Вооруженных сил СССР, организующих мировую коммунистическую революцию и определяющих ход истории. Имея обе точки зрения, геймеры столкнутся со сложностями и проблемами, с которыми сталкивается каждая из сторон в эту монументальную эпоху.

Внимание к историческим деталям лежит в основе Strategic Mind. Созданные командой увлеченных разработчиков из украинской студии Starni Games с глубоким уважением к истории Второй мировой войны, игры включают в себя широкий спектр исторических операций и событий. Кроме того, игроки сталкиваются с альтернативными моментами истории, которые пробуждают воображение и добавляют захватывающий поворот в игровой процесс.