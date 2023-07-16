Стратегия Strategic Mind: Fight for Dominance выйдет на консолях Xbox 20 июля ©

Strategic Mind: Fight for Dominance, специальная часть серии Strategic Mind, объединяющая известные игры Strategic Mind: Blitzkrieg и Strategic Mind: Spectre of Communism, должна выйти на консолях Xbox 20 июля.

Strategic Mind: Fight for Dominance предлагает игрокам возможность взять на себя командование вооруженными силами Германии или вооруженными силами СССР в битве за полный контроль. Команда разработчиков обеих частей, Blitzkrieg (пока недоступной на Xbox) и Spectre of Communism, вложила свою страсть к истории Второй мировой войны во все аспекты игры. От исторических операций и событий до моментов из альтернативной истории, игроки будут в восторге от внимания к деталям и ощущения того, что они являются активными участниками происходящих эпических событий.

Благодаря видеороликам до и после каждой операции игроки по-настоящему почувствуют вес своих решений. Погрузитесь в захватывающий игровой процесс, основанный на сюжете, и пообщайтесь с многочисленными историческими личностями, которые сформировали этот важный период в истории.