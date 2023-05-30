Microsoft намекает на скорый релиз Stray для Xbox и добавление игры в Game Pass ©

Очаровательная адвенчура Stray с кошкой в главных героя все ближе подбирается к консолям Xbox. Не так давно в сети обнаружили упоминание новой платформы на просторах рейтингового агентства ESRB, а теперь на релиз прямо намекает сама Microsoft. Компания опубликовала целый ряд сообщений в социальных сетях, посветив каждое из них кошкам в разных играх.

В рамках своих публикаций Microsoft успела перечислить такие игры, как Monster Hunter Rise, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi RUSH и Persona 5 Royal. Внезапное упоминание кошек от этой компании практически гарантировано отсылает нас к Stray от BlueTwelve Studio. Совсем скоро для игры должно закончится эксклюзивное соглашение c PlayStation и проект сможет выйти на Xbox.

Исходя из того, что сообщения были опубликованы от имени официального аккаунта Xbox Game Pass, пользователи считают, что Stray вместе с релизом на новой консоли еще и пополнит каталог игры по подписке. В качестве доказательств этому можно считать давнюю привычку Xbox тизерить новые игры для Game Pass через необычные загадки и сообщения с намеками.