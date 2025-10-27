Слух: в следующем месяце подписчики PS Plus Essential получат Stray

Авторитетный инсайдер billbil-kun сообщил название одной из трех игр, которую получат подписчики PlayStation Plus Essential в ноябре на PS5 и PS4. Stray — это приключенческая игра о бездомном коте, который ищет способ покинуть антиутопический киберпанк-город, населенного роботами и машинами.
Информацией относительно других игр инсайдер не располагает, но он ожидает, что полный список будет объявлен уже 29 октября.
Напомним, что Stray вышла в июле 2022 года на PS4, PS5 и PC и была признана лучшей инди-игрой года на церемонии The Game Awards.. Позднее игру портировали на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а студия Annapurna Animation приступила к работе над анимационным фильмом по мотивам игры.
межгалактическое счастье - выдают одну из очень немногих инди поделок которую даже игрой средней паршивости можно назвать… это успех ! куда платить за ps6 ?
Ты что, игра, да еще в которой играем за котика, не может быть плохой. Я бы ей вообще игру года в 2022 дал
она и не плохая, она средней паршивости… а то что ты ей игру года бы дал вместо заслуженно получившей сие звание - изумительного elden ring, говорит о том, что мало опыта у тебя бро игрового то то и всего
Как по мне, лучшая игра 2022 года — The Callisto Protocol.
Игра 0/10
Там даже игры нет. Даже банального платформинга нет. Тупо идёшь вперёд до титров. Позорище и уныние
Там есть геймплей и платформинг и даже откиснуть можно. Ты врёшь.
Игра просто с упором на визуальную новеллу в сэттинге постапока и фантастики. Атмосферно и котик классный рили. Котик и любой мужик - это родственные души с общими интересами и повадками. Тебе не понять - ты игровой им....))))
Она на релизе была в экстра подписке там то я её цап-царап. Игра атомная бомба - входит в мой Золотой Фонд Видеоигр (сокр. МЗФВ) - строго рекомендую.
Обязательно держи в курсе по поводу своего золотого фонда видеоигр. Я весь в напряжённом внимании.
Да класная игруха. Чисто залипнуть за котика
Уже была в подписке ранее, 1 трофей оставался до победы, но что-то было лень
А я ее купил на осенней распродаже, кстати отличная игра
Ее уже давали в прошлом году, опять чтоль? 🤣