Слух: в следующем месяце подписчики PS Plus Essential получат Stray

Авторитетный инсайдер billbil-kun сообщил название одной из трех игр, которую получат подписчики PlayStation Plus Essential в ноябре на PS5 и PS4. Stray — это приключенческая игра о бездомном коте, который ищет способ покинуть антиутопический киберпанк-город, населенного роботами и машинами.

Информацией относительно других игр инсайдер не располагает, но он ожидает, что полный список будет объявлен уже 29 октября.

Напомним, что Stray вышла в июле 2022 года на PS4, PS5 и PC и была признана лучшей инди-игрой года на церемонии The Game Awards.. Позднее игру портировали на Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а студия Annapurna Animation приступила к работе над анимационным фильмом по мотивам игры.