Состоялся релиз ролевого экшена Stray Blade ©

Издательство 505 Games и разработчик Point Blank Games объявили, что приключенческая игра Stray Blade стала доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК в Steam и Epic Games Store.

Stray Blade предлагает сбалансированное сочетание интригующего сюжета и сложных сражений. Благодаря боевой системе Point Blank Games, обеспечивающей быструю реакцию и точные атаки, игроки всегда контролируют происходящее. Смерть неизбежна, но не преграда. Доступная структура игры и полезные индикаторы во время сражений гарантируют, что разочарование не возникнет.

В Stray Blade игроки пересекают древнюю долину Акреа вместе с волком Ксинноном Боджи и расследуют причину его падения. В этом приключении они могут полагаться только на таланты и навыки друг друга, чтобы выжить. Помимо Боджи, в распоряжении игроков также есть различное оружие. Кроме того, из имеющихся в мире материалов можно сделать новое оружие.