Музыкальная приключенческая игра Stray Gods: The Roleplaying Musical выйдет 3 августа ©

Сюжетнная приключенческая и интерактивная музыкальная игра Stray Gods: The Roleplaying Musical выйдет на PC через Steam 3 августа, объявили издатель Humble Games и разработчик Summerfall Studios.

В современном фантастическом мире, где греческие боги живут среди нас, Грейс получает силу Музы, чтобы привлекать других к исполнению музыкальных номеров... сила, которая понадобится ей, чтобы узнать правду о смерти своей предшественницы до того, как закончится время. Разгадайте тайну последней Музы, сделав свой выбор в прекрасно иллюстрированном ролевом мюзикле. Из головы Дэвида Гейдера, ведущего сценариста и создателя сеттинга Dragon Age и одного из самых известных авторов игр, выходит Stray Gods: The Roleplaying Musical - наполненная песнями сага городского фэнтези, в которой от вашего выбора зависит, как судьбы поведут вас.