Stray Gods изменила дату выхода, чтобы избежать Baldur's Gate 3, которая изменила дату выхода, чтобы избежать Starfield ©

Помните, как в конце 2020 года надвигающаяся Cyberpunk 2077 заставила кучу других разработчиков игр изменить даты выхода? Сейчас все повторяется: Summerfall Studios, разработчик грядущей музыкальной ролевой игры Stray Gods Дэвида Гейдера, объявила сегодня, что немного откладывает выход игры - с 3 на 10 августа, чтобы ее не убила Baldur's Gate 3.

Мы хотим, чтобы у всех было достаточно места для ознакомления с Stray Gods, когда она выйдет на рынок. Baldur's Gate 3 ожидается с большим нетерпением (и нами тоже!), и мы хотим дать нашим поклонникам возможность отпраздновать выход Stray Gods.



Мы также хотим, чтобы на старте продаж каждый мог играть на своем любимом устройстве. Это огромный труд для любой команды, не говоря уже об инди-компании, выпускающей свою первую игру. Дополнительная неделя позволит нам добиться максимально возможного паритета производительности на всех платформах.

Это несколько необычно для студии, которая прямо признает, что намеренно избегает выхода более крупной игры, но не беспрецедентно. Когда Grinding Gear Games приостановила выпуск эндгейм расширения 3.13 для Path of Exile, она прямо заявила, что "мы не хотим ставить наших игроков перед выбором" между PoE и Cyberpunk 2077. Rockfish Games сделала такое же признание, когда отложила выход Everspace 2.



Однако этот случай отличается (и особенно забавен) тем, что Baldur's Gate 3 сама изменила дату выхода на ПК в июне, чтобы избежать настоящего слона: Starfield, грядущей научно-фантастической ролевой игры от Bethesda. Выход Baldur's Gate 3 был запланирован на 31 августа, что на неделю раньше релиза Starfield, который должен был состояться 6 сентября: В некоторых случаях этого было бы достаточно, чтобы все ужились вместе, но Baldur's Gate 3 и Starfield - это масштабные ролевые игры, и семи дней для них просто недостаточно.