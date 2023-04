Трой Бейкер присоединился к разработке музыкальной игры Stray Gods ©

Humble Games в партнерстве с Summerfall Studios объявили подробности о своем предстоящем мероприятии в прямом эфире под названием «Миф и музыка: вечер с Stray Gods» для Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Наряду с объявлением о событии Humble Games и Summerfall Studios сообщили, что известный актёр озвучивания Трой Бейкер присоединился к проекту Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Премьера «Миф и музыка: вечер с Stray Gods» состоится 13 апреля в 05:00 по московскому времени. Ведущим будет Джесси Кокс, обладатель награды Golden Joystick YouTuber 2016, а премьера состоится на его канале Twitch. Зрителей ждут особые музыкальные выступления актеров Stray Gods, в том числе Троя Бейкера и Лоры Бэйли из The Last of Us, а также Мэри Элизабет МакГлинн из Silent Hill и других неназванных актеров. Наряду с выступлениями зрители могут рассчитывать на новую информацию об игре.

Stray Gods: The Roleplaying Musical — это интерактивная ролевая музыкальная игра, действие которой происходит в современном фэнтезийном мире, где среди нас живут греческие боги. Вылетевшая из колледжа Грейс быстро втягивается в этот мир, когда ей дарована сила Музы — сила, которая ей понадобится, чтобы узнать правду о смерти ее предшественницы. Выбор, который игроки сделают, очаровывая, договариваясь или пробиваясь силой в игре, в том числе в оригинальных, полностью интерактивных музыкальных номерах, повлияет на их путь до конца. Попутно игроки будут формировать саундтрек к собственному уникальному музыкальному опыту, помогая Грейс обрести свой голос, определяя, с кем она объединится, кому она может доверять, а кто может ее предать. С четырьмя потенциальными любовниками игроки могут даже разжечь огонь романтики, исследовать, преследовать и признаваться в любви.