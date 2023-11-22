Capcom добавит новые костюмы для всех стартовых персонажей Street Fighter 6 в начале декабря

Capcom продолжает работу над контентом для Street Fighter 6, выпущенным после запуска знаменитого файтинга ранее в этом году, с двумя персонажами DLC в лице Рашида и А.К.И., косметикой и многим другим. Вскоре в игру будет добавлено множество новых костюмов.
Ранее анонсировали пакет Outfit 3 для Street Fighter 6, и теперь Capcom официально представила его. Третий вариант экипировки будет добавлен 1 декабря для каждого из восемнадцати персонажей, которые были в списке игры на момент запуска.
«При разработке третьего варианта экипировки для каждого персонажа команда разработчиков вдохновлялась внутриигровыми иллюстрациями, различными культурами и чистым весельем», — говорит Capcom.
Интересно, что в описании трейлера Outfit 3 Capcom сообщает, что новые наряды будут выпущены вместе с Акумой, четвертым персонажем DLC, хотя третий персонаж DLC, Эд, еще не выпущен. Ранее Capcom заявила, что Эд прибудет зимой, а Акума — весной 2024 года.
Street Fighter 6 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК. По всему миру было продано около 2,5 миллионов копий.
Такие себе скины. Стандартные пары скинов гораздо лучше