CAPCOM представляет режим карьеры в Street Fighter 6 на выставке PlayStation Showcase 2023 ©

Компания CAPCOM радует поклонников еще одним видеороликом, на сей раз посвященным режиму карьеры в Street Fighter 6, которую она представила в рамках выставки PlayStation Showcase 2023. Мы сможем создать своего собственного бойца и отправиться в мировой тур, чтобы сразиться разнообразными героями франшизы. В этом режиме каждый игрок сможет написать свою собственную историю и доказать свою ценность.

Street Fighter 6 является сиквелом игры Street Fighter V от компании Capcom и сохраняет стилистику, характерную для других игр серии. Разработка проекта ведется на движке RE Engine, известном своими потрясающими визуальными эффектами, ранее замеченными во франшизах Resident Evil и Devil May Cry.

Напомним, что релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня 2023 года. Игра будет доступна для ПК через платформу Steam, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.