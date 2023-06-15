Street Fighter 6 02.06.2023
7.4 203 оценки

Для Street Fighter 6 уже есть несколько nude-модов

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butcher69
Новости

Street Fighter 6 - первый файтинг для платформ текущего поколения, вышедший в начале этого месяца. Работающая на движке RE Engine, SF6 обладает великолепной графикой (по крайней мере, по сравнению со своим предшественником). И, как вы уже догадались, первые обнаженные моды для нее уже доступны для загрузки.

Первые nude-моды для SF6 охватывают как женских, так и мужских персонажей. Так, на ПК геймеры могут найти моды для Чунь Ли, Юри, Лили, Манон, Хонды, Зангиефа и Бланки. Удивительно, но для Кэмми еще нет мода на обнаженную фигуру.

Вы можете найти эти моды на NexusMods и на нашем сайте. Чтобы они работали, вам также понадобится Fluffy Mod Manager.

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Хвалебный трейлер файтинга Street Fighter 6
Хвалебный трейлер файтинга Street Fighter 6
Комментарии: 7
Ваш комментарий
samosan

Конами постарались над костюмами,оригинал гораздо эротичнее,чем голые сиськи.

6
nqmiko01

Капком

0
samosan nqmiko01

Байт работает)

0
FlowingNekton

Какие-то тела ненатуральные у них

1
Lvinomord

Они были уже сделаны ещё до выхода игры)

1
Strannik110

"Удивительно, но для Кэмми еще нет мода на обнаженную фигуру."

Ничего, до нее тоже дойдет очередь)))

0
zudmitt
0