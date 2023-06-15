Для Street Fighter 6 уже есть несколько nude-модов ©

Street Fighter 6 - первый файтинг для платформ текущего поколения, вышедший в начале этого месяца. Работающая на движке RE Engine, SF6 обладает великолепной графикой (по крайней мере, по сравнению со своим предшественником). И, как вы уже догадались, первые обнаженные моды для нее уже доступны для загрузки.

Первые nude-моды для SF6 охватывают как женских, так и мужских персонажей. Так, на ПК геймеры могут найти моды для Чунь Ли, Юри, Лили, Манон, Хонды, Зангиефа и Бланки. Удивительно, но для Кэмми еще нет мода на обнаженную фигуру.

Вы можете найти эти моды на NexusMods и на нашем сайте. Чтобы они работали, вам также понадобится Fluffy Mod Manager.