Street Fighter 6 02.06.2023
6.8 133 оценки

Для Street Fighter 6 вышел VR-мод

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Procy_on
Новости

Praydog только что выпустил новую версию мода RE Engine Framework Mod, который добавляет VR-поддержку для Street Fighter 6. Ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.

Забавно то, что игра сейчас официально не поддерживает VR ни на одной платформе. И, по иронии судьбы, этот VR-мод выглядит настолько хорошо, что вполне может сойти за официальную реализацию VR.

Вы можете скачать последнюю версию RE Engine Framework Mod прямо с нашего сайта бесплатно. Для тех, кто не в курсе, RE Engine Framework Mod добавляет VR во многие другие игры на RE Engine. Например, этот проект добавляет VR-поддержку в Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village и Monster Hunter Rise.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Кажись,я знаю,для чего его будет использовать)

3
Slow Slade Snow Snake

лишь бы не вышло, как в последнем сезоне Чёрного Зеркала

0
DeathCold

Только задумался, зачем файтингу VR мод, а потом вспомнил что там же есть режим от третьего лица в открытом мире, и всё стало на свои места.

0