Для Street Fighter 6 вышел VR-мод ©

Praydog только что выпустил новую версию мода RE Engine Framework Mod, который добавляет VR-поддержку для Street Fighter 6. Ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.



Забавно то, что игра сейчас официально не поддерживает VR ни на одной платформе. И, по иронии судьбы, этот VR-мод выглядит настолько хорошо, что вполне может сойти за официальную реализацию VR.



Вы можете скачать последнюю версию RE Engine Framework Mod прямо с нашего сайта бесплатно. Для тех, кто не в курсе, RE Engine Framework Mod добавляет VR во многие другие игры на RE Engine. Например, этот проект добавляет VR-поддержку в Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village и Monster Hunter Rise.