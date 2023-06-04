Praydog только что выпустил новую версию мода RE Engine Framework Mod, который добавляет VR-поддержку для Street Fighter 6. Ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.
Забавно то, что игра сейчас официально не поддерживает VR ни на одной платформе. И, по иронии судьбы, этот VR-мод выглядит настолько хорошо, что вполне может сойти за официальную реализацию VR.
Вы можете скачать последнюю версию RE Engine Framework Mod прямо с нашего сайта бесплатно. Для тех, кто не в курсе, RE Engine Framework Mod добавляет VR во многие другие игры на RE Engine. Например, этот проект добавляет VR-поддержку в Resident Evil 7, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village и Monster Hunter Rise.
Для Street Fighter 6 вышел VR-мод©
Praydog только что выпустил новую версию мода RE Engine Framework Mod, который добавляет VR-поддержку для Street Fighter 6. Ниже вы найдете видео, демонстрирующее его в действии.
Кажись,я знаю,для чего его будет использовать)
лишь бы не вышло, как в последнем сезоне Чёрного Зеркала
Только задумался, зачем файтингу VR мод, а потом вспомнил что там же есть режим от третьего лица в открытом мире, и всё стало на свои места.