Геймплейный трейлер Street Fighter 6 демонстрирует полный матч и комментарии в реальном времени ©

Долгожданный релиз Street Fighter 6 уже не за горами, и компания Capcom выпустила еще один трейлер, показывающий, чего можно ожидать.

В трейлере показан полный матч между Рю и Люком, представляющий как старую гвардию персонажей Street Fighter (Рю действительно был оригинальным), так и новичков.

Мы также получили полноценное представление о функции Real-Time Commentary (комментарии в реальном времени), в которой выбранное количество популярных комментаторов с Запада и Японии динамично обсуждают происходящий матч, имитируя спортивную трансляцию. На этот раз мы можем услышать Vicious.

Street Fighter 6 выходит 2 июня 2023 года. Игра возвращается к своим мультиплатформенным корням и будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, через Taito будет выпущена аркадная версия, хотя пока она может быть доступна только в Японии.