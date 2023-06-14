Street Fighter 6 02.06.2023
7.3 198 оценок

Хвалебный трейлер файтинга Street Fighter 6

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butcher69
Новости

Street Fighter 6 доступна для PS4, PS5, PC и Xbox Series X/S, и оказалась довольно хороша - за пять дней продажи превысили 1 млн копий. В честь признания как у критиков, так и у игроков, был выпущен новый хвалебный трейлер.

Любители сетевой игры могут воспользоваться новым Battle Hub, чтобы сразиться с другими игроками в виртуальной аркаде (в комплекте с некоторыми ретро-играми, такими как Final Fight и Street Fighter 2).

Трейлеры
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Игроков больше не остановить.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
NarkoSky

Лучший файтинг!

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Serpentrage

Да, последний раз из файтингов так радовал только Киллер Инстинкт когда вышел на пк =)

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