Хвалебный трейлер файтинга Street Fighter 6 ©

Street Fighter 6 доступна для PS4, PS5, PC и Xbox Series X/S, и оказалась довольно хороша - за пять дней продажи превысили 1 млн копий. В честь признания как у критиков, так и у игроков, был выпущен новый хвалебный трейлер.

Любители сетевой игры могут воспользоваться новым Battle Hub, чтобы сразиться с другими игроками в виртуальной аркаде (в комплекте с некоторыми ретро-играми, такими как Final Fight и Street Fighter 2).