Йор сражается с Чунь Ли в трейлере коллаборации Street Fighter 6 и аниме "Семья шпиона"

Компания Capcom опубликовала новый трейлер коллаборации Street Fighter 6 и полнометражного аниме "Семья шпиона: Код «белый»". В новом ролике показан великолепно анимированный бой между Йор и Чунь Ли, а также подтверждается, что особые предметы из аниме появятся в Street Fighter 6 в начале января 2024 года.
В Street Fighter 6 игроки смогут исследовать различные регионы по всему миру и получать специальные движения от многочисленных мастеров, которые можно смешивать и сочетать. В игре также есть режим Master Assist, позволяющий игрокам вызывать таких мастеров, как Рю, чтобы они помогали им в бою.
Кроме того, карате, разбивание бутылок, итальянская кухня и парирование баскетбольных мячей - вот некоторые из мини-игр, в которых игроки смогут заработать валюту, на которую можно купить внутриигровую еду, одежду и многое другое.
Street Fighter 6 уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC
Big tits vs big hips))
Прикольно. Йорочка няшечка.
Это мы хотим)