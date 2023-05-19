Street Fighter 6 02.06.2023
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Новые видеогайды Street Fighter 6 посвящены Джури и Кену

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Procy_on
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Для Street Fighter 6 доступны два новых видеогайда по персонажам, посвященные Джури и Кену. Оба персонажа будут знакомы поклонникам серии, и предлагают уникально разные стили игры.

Джури это непредсказуемость и выведение противника из равновесия. Тыкайте атакой, чтобы создать брешь, и выполняйте различные удары, например Tensenrin. У нее также есть запасы Fuha, которые добавляют больше ударов к некоторым специальным движениям.

Кен, как и Рю, может выпускать снаряды и анти-воздушные приемы, но его удары ногами и броски вниз позволяют контролировать пространство и прорываться сквозь защиту противника. Удар Jinrai Kick, в частности, хорош для проскальзывания мимо защиты и может сопровождаться другими приемами.

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