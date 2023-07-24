Обновление для Street Fighter 6 добавило нового бойца и ряд важных изменений ©

Компания Capcom выпустила обновление 1.002 для игры Street Fighter 6, в котором появился новый боец DLC Рашид, а также внесен ряд важных изменений.

Обновление 1.002 для Street Fighter 6 добавляет играбельного персонажа Рашида в магазин товаров, а также новые наряды, цвета и экипировку для аватара. История Рашида также добавлена в режим Arcade Mode, а в меню паузы режима Training Mode появилось удобное переключение между режимами Record и Playback. Введена новая Мастер-лига и исправлено несколько ошибок. Повторы из предыдущих версий не могут быть воспроизведены в связи с обновлением боев, а данные из предыдущих версий не отображаются в профиле бойца.

В новом обновлении внесены существенные коррективы в боевую систему, в том числе исправлены ошибки, связанные с непреднамеренным поведением персонажей, и проблемы с такими приемами, как Drive Parry, Power Up Super Arts и Assisted Combo. Были внесены изменения в правила ввода, облегчающие выполнение приема Cancel Drive Rush и обеспечивающие его активацию даже при фиаско легкой атаки. В связи с этими изменениями было скорректировано поведение легких атак.

Также были внесены изменения в поведение отдельных персонажей. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.