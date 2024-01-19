Тизер-трейлер нового бойца Эда для Street Fighter 6

Сегодня Capcom выпустила тизер-трейлер, демонстрирующий Эда, следующего DLC-персонажа, который вскоре присоединится к команде знаменитого файтинга Street Fighter 6.

Эд дебютировал еще в Street Fighter 4, но стал играбельным в качестве DLC-персонажа только в Street Fighter 5. Теперь он снова станет DLC-персонажем в новой игре.

Он, безусловно, вырос из "мальчика в бинтах", спасенного Балрогом из Шадалу, и сбросил форму, которую носил в пятой игре серии.

Однако его экстрасенсорные способности и боксерские навыки, как мы видим из сегодняшнего трейлера, не ослабли.

Хотя мы не видим чистого геймплея, то, что мы видим, очень многообещающе. Скорее всего, мы увидим больше, когда его релиз приблизится. Он появится в игре в феврале в рамках Year 1 Character Pass вслед за совершенно новым бойцом A.K.I. и вернувшимся ветераном Рашидом.

Street Fighter 6 доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Недавно Capcom сообщила, что по состоянию на 3 января игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий.