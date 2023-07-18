В новом трейлере Street Fighter 6 демонстрируются приемы и комбо Рашида ©

Компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный первом DLC-бойцу для Street Fighter 6 - Рашиду. Трейлер представляет собой скорее вводное руководство для игроков, которым может быть интересно поиграть с Рашидом, когда он станет доступен 24 июля.

В ролике демонстрируется набор движений Рашида и их применение в различных ситуациях. Например, в зависимости от того, какая версия Spinning Mixer используется, игрок может применять его как часть обычного комбо, или даже использовать его для простой быстрой атаки против воздуха.

Рашид также может сократить разрыв между игроками, используя свой удар Eagle Spike, который, в свою очередь, можно комбинировать с другими обычными атаками для создания комбо. В сочетании с возможностью отмены приемов с помощью Overdrive, Рашид позволит игрокам комбинировать приемы по своему усмотрению.

Рашид - первый DLC-персонаж Street Fighter 6, но в будущем году к нему присоединятся A.K.I., Эд и Акума.